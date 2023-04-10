Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто чинити опір змінам

День рішучих та радикальних змін, яким не варто чинити опір – однаково зробити цього не вдасться.

Краще рухатися в одному напрямку з потоком космічної енергії, в іншому разі вона схопить за "комір" і потягне за собою. Не можна відступати від поставленої мети, навіть якщо сьогодні здасться, що вона перестала влаштовувати — важливо йти до кінця, тоді і результат виявиться завидним. Необхідно уникати різкого тону та слів, які можуть образити, але, взявши курс на таку лінію поведінки, вже не можна поступатися — це може бути сприйняте як слабкість. Її демонструвати небажано і навіть небезпечно: оточення може сприйняти її як дороговказ та напасти.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 квітня для Овнів

Можна вирушати у відрядження, влаштовувати ділові зустрічі та проводити переговори з партнерами: усі сторони будуть налаштовані на здобуття консенсусу, тому вдасться домовитись про все.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 квітня для Тельців

Не варто слухати порад, які може давати оточення: навіть, будучи доброзичливо налаштованими, вони навряд чи зможуть допомогти вам вирішити важливе питання, а про тих, хто налаштований негативно, і говорити не варто.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 квітня для Близнят

Професійні перспективи, які відкриються сьогодні перед представниками вашого знака, дозволять зробити кар'єрний ривок і водночас непогано заробити, тож не варто їх упускати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 квітня для Раків

Наскільки б насиченим у професійному плані не був би сьогоднішній день, намагайтеся знайти час для друзів і родичів, особливо літнього віку: це важливо не стільки для них, скільки для вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 квітня для Левів

Використовуйте дар переконання та красномовство, якими нагородять вас зірки, для того, щоб переконати у своїй правоті своїх – навіть найнепримиренніших – опонентів, такими можуть бути не лише колеги, а й близькі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 квітня для Дів

Велика ймовірність вигідної професійної пропозиції, яку вам можуть зробити цього дня: не поспішайте відповідати на неї згодою, але й не надто затягуйте з рішенням – колеги можуть випередити вас.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 квітня для Терезів

Обстоюючи свою думку, не гарячкуйте: так ви можете зробити те, що невластиво представникам вашого знака: вийти за рамки пристойності і всерйоз образити когось із учасників суперечки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 квітня для Скорпіонів

З'явиться шанс відновити добрі стосунки з людиною, з якою вас розвела в різні боки прикра сварка – обов'язково скористайтеся ним, оскільки іншого такого разу може і не статися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 квітня для Стрільців

Намагайтеся заздалегідь розпланувати всі справи, які хочете здійснити цього дня – то вам вдасться не підвести людей, від яких успіх вашого професійного заповзяття залежить.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 квітня для Козорогів

Ваш девіз цього дня – "Спокій, лише спокій": дуже важливо спокійно реагувати на слова та дії тих, хто перебуває поруч – тільки так можна буде зберегти доброзичливі стосунки з ними.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 квітня для Водоліїв

Якщо начальство запропонує вам підмінити колегу, що захворів або поїхав у відпустку, не поспішайте відмовлятися — можливо, це ваш шанс показати начальству, що ви здатні на більше, ніж від вас потрібно зараз.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 квітня для Риб

Сьогодні вам варто побоюватися не так ворогів, як друзів: у перших банально не вистачить сил, щоб нашкодити вам, а ось другі легко зможуть зробити це, до того ж, керуючись добрим до вас ставленням.

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