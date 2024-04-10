Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли рішення можуть бути помилковими

День негативної енергетики, яка може зробити серйозні справи нездійсненними, а важливі рішення – хибними.

Перше в місячному циклі протистояння добра і зла зазвичай буває доволі слабким, та це не означає, що на нього можна не звертати уваги. Можуть виникати ситуації, коли потрібно вибирати один варіант із двох можливих: важливо перейти на бік світла, хоча темрява може маскуватися під нього і таким чином вводити людину в оману. Можливо, сьогодні не варто поспішати з серйозними вчинками й рішеннями – навряд чи вони виявляться успішними та правильними.

Овен

День сприятливий для будь-яких клопотів, пов'язаних з домом і побутом: вони не лише допоможуть привести навколишній простір в ідеальний порядок, а й позбавлять сумних думок, які можливі в цей час.

Телець

Зірки застерігають вас від різких витівок на адресу людей у вашому оточенні, особливо близьких вам: зовсім не бажаючи того, ви можете завдати їм серйозної образи, яку важко буде загладити.

Близнята

Алкоголь, навіть якщо йтиметься лише про келих сухого вина, може мати на вас надто розслаблювальну дію, що призведе до вчинків, які здатні зіпсувати вашу репутацію.

Рак

Якщо ви давно мали намір обговорити важливе – професійне чи фінансове – питання зі своїм керівництвом, дійте: незважаючи на непросту енергетику дня, вам вдасться переконати його піти назустріч.

Лев

Спогади, які можуть нахлинути цього дня, налаштують вас на меланхолійний лад, що, з одного боку, завадить роботі, а з іншого – несподівано допоможе вирішити важливе житттєве питання.

Діва

Відчувши втому, не поспішайте вкладатися на диван з книжкою або телефоном: спробуйте просто змінити рід діяльності, наприклад, з розумової на фізичну – або назад.

Терези

Небажано з'ясовувати стосунки з близькою людиною, навіть якщо вам здасться, що настав час для відвертої розмови: на жаль, нічого, крім серйозного – й довготривалого – конфлікту, це не принесе.

Скорпіон

Представники вашого знака рідко звертають увагу на чужі рекомендації, воліючи жити власним розумом, що в більшості випадків має сенс, та сьогодні варто дослухатися до поради близької людини.

Стрілець

Сьогодні вам важливо звертати увагу не на кількість, а на якість зробленої роботи – в такому разі вам не доведеться повертатися до вихідної точки та витрачати вдвічі більше часу, починаючи все спочатку.

Козоріг

Спробуйте не напружуватися, намагаючись виконати тижневу робочу норму за один день: нічого, крім втоми, це вам не принесе, а отже, доведеться витратити багато часу на відпочинок.

Водолій

Зірки настійно рекомендують присвятити сьогоднішній день підготовці до роботи над грандіозним проєктом, до якого ви давно збиралися взятися, та наразі так цього і не зробили.

Риби

Незважаючи на те, що для серйозної роботи день несприятливий, байдикувати теж небажано: знайдіть собі заняття, яке дозволить вбити час і відчути приємні емоції, найкраще всього – хобі.

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