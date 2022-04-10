Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку: день потужної енергетики

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку: день потужної енергетики

Потужна енергетика нинішньої місячної доби уможливить будь-які — найскладніші і складні для виконання — завдання.

Головне в цей час – не розпорошуватися на справи, які можуть зачекати, а зосередитися на першочергових завданнях і йти до мети без зволікання, інакше особливої результативності досягти не вдасться. Вдалими будуть будь-які фінансові проєкти: бажаний прибуток зірки гарантують на всі сто відсотків.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 квітня для Овнів

Перепади настрою, які можуть дошкуляти вам сьогодні, м'яко кажучи, не полегшать стосунків з оточенням – швидше навпаки – ускладнять їх: тим, хто не в змозі стримати емоції, краще ні з ким не спілкуватися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 квітня для Тельців

Витрачати сили по дрібницях не можна у будь-який час, але сьогодні така марнотратність особливо небажана: треба вибрати одну – найважливішу – справу і займатися тільки ним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 квітня для Близнят

Відповідаючи на важливі життєві запитання, насамперед радьтеся зі своєю інтуїцією: вона сьогодні особливо гостро реагуватиме на події та обставини, тому дасть найправильніші відповіді.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 квітня для Раків

Не дозволяйте людям, що оточують вас, відволікати вас від роботи порожніми розмовами: ви тільки даремно витратите час і сили, а важливу справу, намічену на цей день, не доведете до переможного кінця.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 квітня для Левів

Пішовши на поводі у своїх емоцій, ви припините контролювати себе і можете зробити вчинки, про які згодом пошкодуєте, так що тримайте себе в руках.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 квітня для Дів

Почавши реалізацію важливого проєкту, намагайтеся не допускати сумнівів як у необхідності його втілення в життя, так і у своїх силах та здібностях: метання заберуть у вас енергію та ускладнять роботу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 квітня для Терезів

Запорука успіху в цей день — заздалегідь складений чіткий план, пунктів якого необхідно дотримуватися скрупульозно: так ви уникнете безцільної трати часу, і все встигнете в найкоротші терміни.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 квітня для Скорпіонів

Приплив сил, який ви відчуєте цього дня, дозволить замахнутися на будь-яке – як професійне, так і побутове – завдання: ви й озирнутися не встигнете, як воно буде вирішено.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 квітня для Стрільців

День сприятливий для активної – і плідної – роботи: чим більше зусиль ви докладете, тим вагоміший результат отримаєте, так що не варто шкодувати часу та сил – підсумок себе виправдає.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 квітня для Козорогів

Зірки, знаючи про властивий вам трудоголізм, наполегливо рекомендують вам не накидатися на роботу і — в обов'язковому порядку — дотримуватися режиму праці та відпочинку, інакше ви ризикуєте вибитися з сил.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 квітня для Водоліїв

Сьогодні не найкращий час для з'ясування стосунків із близькою людиною: ви ризикуєте наговорити одне одному багато ущипливих слів, які довго не вдасться забути ні вам, ні їй.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 квітня для Риб

Не варто братися за нові проєкти – на сприятливі умови для них розраховувати не доводиться, тому сьогодні краще завершити ті справи, які вже є у вас у роботі.

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