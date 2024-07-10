Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо надто недовірливими

Не найпростіший місячний день, енергії якого роблять нас надто вразливими та недовірливими.

Результатом стане вразливість, якою можуть скористатися люди, які мають, м'яко кажучи, неблагородну мету. Важливо, з одного боку, не піддаватися на маніпуляції оточення, а з іншого, ніким самим не маніпулювати – це може призвести до прямо протилежних наслідків. Також небажано нікому не обговорювати і – тим більше! – засуджувати, тоді – згідно з відомою заповіддю – і саму людину ніхто судити не буде.

Овен

Взагалі, представники знака не схильні до жалю до самих себе, але сьогодні їх може, як то кажуть, розвезти: зірки застерігають їх від таких почуттів – вони не дадуть досягти поставленої мети.

Телець

Гнів — небезпечне почуття для всіх, але для представників вашого знака — особливо: під його впливом ви можете зробити безліч помилок, яке потім доведеться довго і ретельно виправляти.

Близнюки

Незважаючи на властиву вам комунікабельність, бажано провести день — або хоча б його частину — на самоті: так ви зможете стримати себе і не наговорити різкостей близьким і дорогим вам людям.

Рак

Встигнути зробити все, заплановане на день, зможуть лише ті, хто буде зосереджений на роботі і зможе уникнути порожніх розмов і перерв на каві, через що втратите як час, так і енергію.

Лев

Не поспішайте судити про сенс вчинків іншої людини, поки не дізнаєтеся всіх деталей ситуації, в якій він опинився: можливо, в його становищі ви вчинили б ще гірше, навіть здається, що не вчинили б так ніколи.

Діва

Незважаючи на обов'язки, які існують у вас перед членами сім'ї, сьогодні краще спілкуватися з ними якнайменше – надто велика ймовірність конфлікту, який негативно позначиться на стосунках.

Терези

Настав час підбивати попередні підсумки попереднього життєвого – і, особливо, професійного етапу: проаналізувавши успіхи та невдачі, ви зможете в майбутньому досягти значно більшого.

Скорпіон

Велика ймовірність, що сьогодні оточуючі вас дратуватимуть набагато сильніше, ніж зазвичай: спробуйте проявити по відношенню до них поблажливість і терпіння – результат всерйоз вас здивує.

Стрілець

Найголовніше для вас у цей день – душевна рівновага: неважливо, яким чином ви його знайдете, головне, що в результаті життя, як вам здасться, почне налагоджуватися, а це дорого коштує.

Козеріг

Обов'язково допоможіть тому, хто звернеться до вас із проханням, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати власними інтересами – результати виправдають будь-які ваші жертви.

Водолій

У пошуках відповіді на важливе – як професійне, так і життєве – питання необхідно звернутися не до розуму, а до інтуїції: сьогодні вона матиме особливу силу, а, отже, не підведе.

Риби

День, незважаючи на середину робочого тижня, бажано присвятити відпочинку: ваші сили закінчуються, а найближчим часом вони вам знадобляться для роботи над важливим та перспективним проектом.