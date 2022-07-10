Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли минуле повернеться до нашого життя

Минуле повертається у наше життя для того, щоб можна було зробити важливі висновки з колишніх подій та розпочати все спочатку.

Несподівано можуть написати чи зателефонувати люди, у взаєминах із якими не були розставлені всі крапки над "і" – сьогодні найкращий час для того, щоб їх продовжити, образно кажучи, з нового рядка або, навпаки, остаточно завершити. Час також сприятливий для працівників торгівлі – справи у них підуть на ура.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 липня для Овнів

Успіх в особистому житті сьогодні – втім, як і завжди – чекає на тих, хто впевнений у своїх видатних зовнішніх і моральних якостях: навряд чи хтось захоче любити того, хто не любить себе.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 липня для Тельців

Важливі рішення сьогодні – рідкісний випадок! — треба ухвалювати не роздумуючи, з натхнення: почавши розкладати докази за і проти, ви можете заплутатися і зробити неправиьний крок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 липня для Близнят

Сьогодні все встигнуть тільки ті, хто звірятиме свої дії зі складеним заздалегідь планом, інакше можна потонути у величезній кількості професійних справ та домашніх турбот.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 липня для Раків

Не варто братися за нове заняття, не закінчивши попереднє, інакше ви ризикуєте потрапити в цейтнот незавершених справ, що, крім роздратування, нічого вам не принесе.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 липня для Левів

День сприятливий для тих, хто має намір перейти від розмов, хай навіть і дуже гарних, до конкретних справ – будучи розпочатими сьогодні, вони обіцяють бути особливо вдалими.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 липня для Діви.

Вільний від роботи час зірки, незважаючи на понеділок, рекомендують вам присвятити близьким – рідним та коханим – людям, останнім часом ви рідко балуєте їх своєю увагою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 липня для Терезів

День сприятливий для вирішення фінансових питань: сьогодні вони будуть просуватися легко, швидко і з максимальною вигодою, так що не варто нехтувати щасливим шансом.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 липня для Скорпіонів

Вирішивши витратити енну кількість своїх коштів, ретельно продумуйте кожну покупку — інакше вам згодом доведеться пошкодувати про марні речі низької якості.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 липня для Стрільців

На плітки, які дійдуть до вас цього дня, не варто звертати уваги: викладені в них факти виявляться хибними, тож лише дорогоцінний час даремно втратите.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 липня для Козорогів

День бажано присвятити підготовці до важливого проєкту, реалізовувати який можна буде вже завтра: якщо вам вдасться впоратися з ним, ви зможете розраховувати на визнання начальства та солідний гонорар.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 липня для Водоліїв

День сприятливий для ризику, але тільки в тому разі, якщо він буде ретельно продуманим і передбачуваним, інакше більше втратите, ніж придбаєте.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 липня для Риб

Не варто довіряти на слово людям, у чесності яких у вас існує хоча б найменший сумнів: вони можуть вас обдурити, а ви навіть не зможете на них за це образитись – ви самі будете винні у своїй довірливості.

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