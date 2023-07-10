Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна втручатися у чужі конфлікти

Не можна ні з ким з'ясовувати стосунки, навіть якщо здається, що таким чином їх можна буде покращити – результат виявиться протилежним, особливо це застереження стосується спілкування з близькими людьми. Не можна також втручатися в чужі конфлікти – можна виявитися винним у розбіжностях обох сторін.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 липня для Овнів

Не можна піддаватися слабкості та відмовлятися від руху до поставленої мети, навіть якщо здасться, що йдеться про безперспективну справу: може виявитися, що до її досягнення залишилося лише кілька кроків.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 липня для Тельців

Не найкращий день для сварки з близькою людиною: все закінчиться взаємними докорами, а це не допоможе налагодити стосунки – швидше, все станеться з точністю навпаки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 липня для Близнят

До знайомств цього дня необхідно ставитись з максимальною обережністю: швидше за все, людина, яка з'явиться поряд з вами, виявиться зовсім не тим, за кого себе видає.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 липня для Раків

Не рекомендується брати на себе чужі обов'язки, навіть якщо просити вас про це стануть рідні чи близькі люди: цілком можливо, що замість законної подяки на вас звалять свої прорахунки та помилки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 липня для Левів

Не варто поспішати з вирішенням професійних питань, якими спантеличить вас начальство: найімовірніше, протягом дня воно передумає і скасує своє розпорядження, а ви змарнуєте час і сили.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 липня для Дів

Будь-яку пропозицію, яку вам зроблять сьогодні, необхідно розглядати ретельно – її податимуть як винятково вигідну, але, найімовірніше, вас захочуть обдурити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 липня для Терезів

Не варто брати на себе миротворчі обов'язки, намагаючись налагодити стосунки між близькими вам людьми, які перебувають у стані конфлікту: ризикуєте стати ворогом і для тих, і для тих.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 липня для Скорпіонів

Не варто планувати ділові зустрічі та переговори навіть у режимі онлайн: партнери під впливом енергій дня не захочуть шукати консенсус, тому ви нічого не досягнете, а лише втратите час задарма.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 липня для Стрільців

Небажано спілкуватися з неадекватними – агресивними – людьми: звичайно, у плані скандальності ви можете дати будь-кому сто очок наперед, але сьогодні можете дати слабкість і постраждати в конфлікті.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 липня для Козорогів

День, коли необхідно дотримуватися помірності у всьому – особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує серйозним нездужанням.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 липня для Водоліїв

Від серйозних фінансових операцій сьогодні краще відмовитися, особливо небажано давати гроші в борг — інакше ви можете ніколи вже більше їх не побачити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 липня для Риб

Слухати сьогодні потрібно якомога більше, а говорити – якнайменше: сказавши зайве, ви можете видати чужу таємницю, що стала вам відомою, чим наживете собі серйозних ворогів.

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