Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна лаятися і бажати людям зла

Найчистіший і найсвітліший день у місячному календарі – його енергетика благотворно впливає як на нас самих, так і на те, чим ми займаємося.
Не можна кричати, лаятися, ображати інших людей і бажати їм зла навіть подумки: астрологи вважають, що цього дня така поведінка може порушити наявну у світі рівновагу, що призведе до небажаних – а іноді й відверто поганих – наслідків.
Овен
Не варто реагувати на різкі слова, які ви сьогодні можете почути від близької людини: найімовірніше, вона просто не впорається зі своїми емоціями, а, отже, треба поставитися до її поведінки з розумінням.
Телець
Навіть якщо хтось із вашого оточення заслуговуватиме на неприємні висловлювання на свою адресу, намагайтеся стриматися і не казати йому все, що ви про нього думаєте – не руйнуйте ваші взаємини.
Близнята
Сварка з коханою людиною, яку ви сьогодні почнете, спалахне через дрібницю, але може призвести до непередбачуваних наслідків – аж до повного розриву, тому її необхідно уникнути.
Рак
Сьогодні не можна робити різких рухів у взаєминах з іншими людьми – особливо це стосується друзів, тому особливо важливо стриматися і нічим – ні словом, ні ділом – їх не скривдити.
Лев
Останнім часом ви, схоже, приділяли мало уваги близьким людям – насамперед літнім родичам і дітям, тому намагайтеся сьогодні викроїти для них час – не пошкодуєте.
Діва
У спілкуванні з людьми у своєму оточенні – як знайомими, так і тими, кого бачите вперше в житті – в жодному разі не можна підвищувати голос, а переходити на крик і поготів: будь-які розбіжності необхідно вирішувати мирно.
Терези
Будь-які дії, особливо якщо вони так чи інакше пов'язані з фінансами, необхідно ретельно обмірковувати: принцип "сім разів відміряй, один – відріж" спрацює на всі сто відсотків.
Скорпіон
Сьогодні вам вдасться переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого співрозмовника, тому можна брати участь у переговорах будь-якого характеру: оскільки йдеться про вихідний день, він буде особистим.
Стрілець
Саме час розпочати ремонт, необхідність якого назріла вже давно: він не стане стихійним лихом, як ви очікуєте – навпаки, мине легко й непомітно – звісно, наскільки це можливо.
Козоріг
Емоції, які сьогодні битимуть ключем, як ніколи потребують вашого контролю: не випускайте їх на "волю", інакше наламаєте ще тих дров – втомитеся їх розгрібати.
Водолій
Необхідно – якщо, звісно, у вас з'явиться така можливість – максимально скоротити спілкування з неприємними вам людьми: воно проб'є неабиякий пролом у вашій енергетичній аурі.
Риби
Намагайтеся не втратити гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку: дивіться на гарне, спілкуйтеся із приємними людьми, думайте про позитивне – відповідне мислення творить дива.
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