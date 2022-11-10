Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли події зумовлені минулими вчинками

День, коли все, що відбувається з людиною, є невипадковим – будь-які події зумовлені скоєними раніше вчинками.

Тому важливо не дивуватися, а проаналізувати минулий життєвий період і зрозуміти, що було зроблено правильно, а що – ні. Важливо також звертати увагу на реакцію, яку викликатимуть у нас інші люди: в їхній поведінці – як приємній, так і не дуже – ми бачитимемо відображення своїх власних дій.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 листопада для Овнів

Претензії, які можуть сьогодні висувати вам люди з вашого оточення, потрібно розділити на дві категорії: перші, висловлені людьми, думку яких ви поважаєте, варто взяти до уваги, решту – ні.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 листопада для Тельців

Великі можливості, які ви отримаєте сьогодні від зірок, необхідно використовувати виключно з благою метою: навіть не думайте про те, щоб зробити комусь зло – бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 листопада для Близнят

Не варто звертати уваги на випади людей, які висловлюють свідомо несправедливі зауваження – найімовірніше, ними керуватиме заздрість, а отже, вони говоритимуть не про ваші, а про власні проблеми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 листопада для Раків

Будь-які серйозні справи – як професійного, так і господарського плану – сьогодні будуть приречені на провал, тому не варто до них братися, краще приділити час відпочинку, поєднавши його з культурним проведенням часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 листопада для Левів

День сприятливий для рутинних справ і так званого "підтягування хвостів" – у них ви точно не зможете нічого зіпсувати, як це сталося б із серйозними та трудомісткими проєктами, якщо б ви розпочали їх сьогодні.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 листопада для Дів

Цього дня зірки неодноразово подарують вам можливість подивитися на себе збоку: спостерігаючи за іншими людьми, можна – як під збільшувальним склом – побачити власні переваги й недоліки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 листопада для Терезів

Перш ніж зробити важливий професійний крок, ретельно його обдумайте та прорахуйте всі можливі наслідки – почавши діяти, ви вже не зможете "відіграти" ситуацію назад.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 листопада для Скорпіонів

Ніхто не любить визнавати свої помилки, але сьогодні зробити це необхідно, якщо, звичайно, ви хочете, щоб ситуація – насамперед у професійному плані – надалі складалася сприятливо.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 листопада для Стрільців

Навіть якщо ви вважаєте себе приниженими й ображеними, не поспішайте, образно кажучи, відповідати ударом на удар: дочекайтеся, поки за вас помститься саме життя – повірте, воно зробить це набагато краще і гарніше за вас.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 листопада для Козорогів

Лінь, яка може накривати вас від самого ранку, буде поганим союзником у роботі – піддавшись їй, ви не зробите й половини від своєї звичайної денної норми, за що згодом будете докоряти собі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 листопада для Водоліїв

Від будь-яких переговорів – як професійного, так і особистого характеру – сьогодні бажано відмовитися: порозуміння з партнерами досягти все одно не вдасться, а ось зіпсувати стосунки, що тривали роками, цілком.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 листопада для Риб

Сум'яття в думках, яке ви відчуватимете від самого ранку, не дасть зосередитися на серйозній роботі, тому бажано зайнятися виконанням роботи, яка не потребує особливої скрупульозності.

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