Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день переоцінки моральних цінностей

Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день переоцінки моральних цінностей

День сприятливий для аналізу свого життя та діяльності – особливо професійної.

Можна – і треба! – проводити роботу над помилками у всіх життєвих сферах. Рекомендується оцінити – чи переоцінити – свої моральні цінності, можливості, внутрішні ресурси та прагнення. Можливо, в роботі варто взяти таймаут і трохи відпочити – однаково усіх справ не переробиш.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 листопада для Овнів

Навіть за напруженого робочого графіку необхідно частину сьогоднішнього дня присвятити собі: влаштувати шопінг, відвідати салон краси, прийняти ванну з аромаоліями та почитати новий цікавий роман.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 листопада для Тельців

Незважаючи на те, що справи від самого ранку підуть легко – як по маслу – настрій залишатиме бажати кращого, тому потрібно знайти привід для радості – наприклад, купити собі невелику, але симпатичну дрібничку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 листопада для Близнят

День сприятливий для примирення з тими, кого ви навмисно – чи ненароком – образили: напевно, ви вже пошкодували про свою витівку, але не знаєте, як перпросити, – зараз для цього складуться всі умови.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 листопада для Раків

Сьогодні можна – і потрібно – міняти імідж: так, нова стрижка чи несподіваний – навіть радикальний – колір волосся може стати початком чергового – позитивного – життєвого етапу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 листопада для Левів

Немає сенсу вкотре демонструвати близьким людям свою незалежність – вони і так про неї знають, краще показати, як сильно ви їх любите – така "слабість" піде на користь вашим стосункам.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 листопада для Дів

Позбавляючись морального "шлаку" у вигляді поганих і нав'язливих думок, не забудьте про способи очистити своє тіло: цього дня можна голодувати, постувати, сідати на дієту і приймати водні процедури.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 листопада для Терезів

Відповідь на запитання, яке ви давно – і марно – задаєте вищим силам та підсвідомості, прийде у вигляді знаків, на які сьогодні необхідно звертати особливу увагу – особливо це торкнеться снів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 листопада для Скорпіонів

Брати участь у чварах та плітках небажано завжди, але сьогодні – особливо: людина, проти якої спрямовані колективні інтриги, може відреагувати неадекватним – а тому небезпечним – способом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 листопада для Стрільців

Вам цього дня зірки рекомендують бути максимально обережними з грошима: великий ризик захопитися і витратити велику суму, яка зробить серйозний пролом у вашому бюджеті.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 листопада для Козорогів

Не варто покладати великі надії на професійні досягнення – з різних причин багато чого зробити цього дня не вдасться, тож потрібно зосередитися на мінімальному колі своїх обов'язків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 листопада для Водоліїв

Дрібні побутові негаразди можуть відволікати від серйозної роботи, тому необхідно якнайшвидше їх ліквідувати, інакше вони не дадуть зосередитися на назначених на цей день справах.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 листопада для Риб

Людина, з якою ви були дуже близькі в минулому житті, може несподівано з'явитися зараз – до того ж її присутність у вашому житті буде пов'язана з допомогою, яку вона надіслана вищими силами вам надати.

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