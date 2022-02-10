Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо вразливими

День, коли під впливом зірок ми стаємо недовірливими, вразливими і, як наслідок, вкрай вразливими.
Також у цей час багатьом на власному досвіді доведеться переконатися у справедливості народної мудрості про те, що слово – не горобець, тому не варто припускати, щоб воно літало бездоглядно.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 лютого для Овнів
Найгірше почуття, які ви можете сьогодні випробувати, – це жалість до себе: воно завадить вам працювати на повну силу, що, своєю чергою призведе до відставання за всіма статтями.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 лютого для Тельців
Від спалахів гніву, які можуть переслідувати вас від самого ранку, необхідно позбавлятися зусиллям волі, інакше можна буде посваритися не лише з рідними та друзями, а й з начальством.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 лютого для Близнят
Зосередитись на своєму внутрішньому світі, а це вам сьогодні необхідно, як ніколи, можна буде лише на самоті, тому від спілкування з оточенням цього дня краще відмовитись.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 лютого для Раків
Головним заняттям, на яке сьогодні варто витрачати свій час, є робота: не варто відволікатися на розмови з друзями та колегами, навіть якщо їхня тема здасться вам дуже цікавою.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 лютого для Леві
Не варто обговорювати й тим більше засуджувати інших людей: по-перше, це суперечить біблійним заповідям, а по-друге, ви й самі не без гріха, про що вам можуть нагадати в самий невідповідний момент.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 лютого для Дів
Спілкування з близькими людьми необхідно, зрозуміло, за можливості звести до мінімуму: посварившись сьогодні, ви довго не зможете помиритися, а це створить додаткові життєві проблеми.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 лютого для Терезів
День сприятливий для процесу, який вчителі у школі називали "роботою над помилками": необхідно буде проаналізувати всі дії останнього часу, знайти промахи та виправити їх.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 лютого для Скорпіонів
Терпіння до оточення, навіть якщо його ніяк не можна назвати досконалістю, допоможе порозумітися з будь-яким співрозмовником, чи то ваш родич, колега або начальник.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 лютого для Стрільців
День сприятливий для того, щоб подумати про душу – на щастя, не в загальноприйнятому значенні цього висловлювання: останнім часом ваш моральний стан не можна назвати врівноваженим – це необхідно виправити.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 лютого для Козорогів
Не варто відмовляти в допомозі людині, яка до вас за нею звернеться: для вас це, найімовірніше, не складе особливих труднощів, а для неї стане серйозною та дієвою допомогою.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 лютого для Водоліїв
З питанням про те, як вступити в життєву ситуацію, що склалася, варто звернутися до інтуїції – вона транслює нам висновки, які робить підсвідомість, а тому дасть дійсно цінну пораду.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 лютого для Риб
День — зрозуміло, якщо є така можливість — необхідно присвятити відпочинку, релаксу та відновленню сил: найближчим часом вони вам знадобляться, тому варто підготуватися заздалегідь.
Читайте також: