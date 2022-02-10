Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо вразливими

Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо вразливими

День, коли під впливом зірок ми стаємо недовірливими, вразливими і, як наслідок, вкрай вразливими.

Також у цей час багатьом на власному досвіді доведеться переконатися у справедливості народної мудрості про те, що слово – не горобець, тому не варто припускати, щоб воно літало бездоглядно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 лютого для Овнів

Найгірше почуття, які ви можете сьогодні випробувати, – це жалість до себе: воно завадить вам працювати на повну силу, що, своєю чергою призведе до відставання за всіма статтями.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 лютого для Тельців

Від спалахів гніву, які можуть переслідувати вас від самого ранку, необхідно позбавлятися зусиллям волі, інакше можна буде посваритися не лише з рідними та друзями, а й з начальством.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 лютого для Близнят

Зосередитись на своєму внутрішньому світі, а це вам сьогодні необхідно, як ніколи, можна буде лише на самоті, тому від спілкування з оточенням цього дня краще відмовитись.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 лютого для Раків

Головним заняттям, на яке сьогодні варто витрачати свій час, є робота: не варто відволікатися на розмови з друзями та колегами, навіть якщо їхня тема здасться вам дуже цікавою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 лютого для Леві

Не варто обговорювати й тим більше засуджувати інших людей: по-перше, це суперечить біблійним заповідям, а по-друге, ви й самі не без гріха, про що вам можуть нагадати в самий невідповідний момент.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 лютого для Дів

Спілкування з близькими людьми необхідно, зрозуміло, за можливості звести до мінімуму: посварившись сьогодні, ви довго не зможете помиритися, а це створить додаткові життєві проблеми.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 лютого для Терезів

День сприятливий для процесу, який вчителі у школі називали "роботою над помилками": необхідно буде проаналізувати всі дії останнього часу, знайти промахи та виправити їх.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 лютого для Скорпіонів

Терпіння до оточення, навіть якщо його ніяк не можна назвати досконалістю, допоможе порозумітися з будь-яким співрозмовником, чи то ваш родич, колега або начальник.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 лютого для Стрільців

День сприятливий для того, щоб подумати про душу – на щастя, не в загальноприйнятому значенні цього висловлювання: останнім часом ваш моральний стан не можна назвати врівноваженим – це необхідно виправити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 лютого для Козорогів

Не варто відмовляти в допомозі людині, яка до вас за нею звернеться: для вас це, найімовірніше, не складе особливих труднощів, а для неї стане серйозною та дієвою допомогою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 лютого для Водоліїв

З питанням про те, як вступити в життєву ситуацію, що склалася, варто звернутися до інтуїції – вона транслює нам висновки, які робить підсвідомість, а тому дасть дійсно цінну пораду.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 лютого для Риб

День — зрозуміло, якщо є така можливість — необхідно присвятити відпочинку, релаксу та відновленню сил: найближчим часом вони вам знадобляться, тому варто підготуватися заздалегідь.

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