Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно думати лише про хороше

Дивовижний день, який, незважаючи на вихідний, категорично не підходить для бездіяльності.

Для проведення часу сьогодні підійде будь-яке заняття, яке не дасть нудьгувати і не дозволить поганим і недобрим думкам опанувати людину. Думати необхідно лише про хороше та всіма можливими способами налаштовуватися на позитив, тоді й закладена на найближчий місяць життєва програма буде відповідною – тобто принесе лише радість та успіх.

Овен

Стати причиною сварки з коханою людиною сьогодні може стати будь-яка дрібниця, тому дуже важливо стримувати свої негативні емоції, не дозволяючи їм підривати ваші стосунки.

Телець

Над фізичною працею, навіть якщо йтиметься лише про прибирання, стрижку або готування, необхідно віддати перевагу розумовій – наприклад, скласти докладний план роботи на найближчий час.

Близнята

Зірки наполегливо рекомендують представникам вашого знака звернути увагу на сни: як правило, недільні сновидіння сили не мають, але сьогодні вони можуть дати відповідь на важливе запитання.

Рак

Звістка, яку ви можете отримати цього дня, далеко не така однозначна, як може здатися на перший погляд: спочатку ви можете вважати її негативною, але, поміркувавши, зрозумієте, що це не так.

Лев

Розбіжності трапляються в кожній сім'ї, тому не варто робити трагедію з того, що ви і ваша кохана людина по-різному дивляться на те, як провести цей вечір – завжди можна знайти компроміс.

Діва

Розпорядок нинішнього дня має бути різнобічним – не можна зосереджуватися лише на роботі чи лише на відпочинку, хоча останнє для вихідного дня цілком логічно: варто зайнятися чимось цікавим.

Терези

Яке б завдання ви сьогодні перед собою не поставили, розраховуйте лише на свої сили: чужа допомога, звичайно, принесе користь, але й лаврами переможця теж доведеться ділитися з тим, хто її надасть.

Скорпіон

Навіть якщо хтось наполегливо виводитиме вас на сплеск негативних емоцій, намагарайтеся не піддаватися аб'юзу – навіщо йти на поводі у людини, яка хоче завдати вам моральної шкоди.

Стрілець

Серйозна розмова з коханою людиною, схоже, давно назріла, а кращого часу, ніж сьогоднішній день, знайти практично неможливо – варто скористатися сприятливим моментом, щоб розставити крапки над «і».

Козоріг

Поява людини з минулого потішить вас як можливістю разом згадати щасливі моменти, пережиті колись разом, так і цікавою ідеєю щодо вашого майбутнього.

Водолій

Представникам вашого знака – єдиним у всьому зодіаку – сьогодні краще нічого не робити, інакше будь-яке – навіть найпростіше – заняття вам вдасться завалити.

Риби

Зіткнувшись з недоброзичливо налаштованою – а, можливо, і агресивною – людиною, намгайтеся оминати її і, тим більше, не вплутуйтеся з нею в суперечку і пересварку.

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