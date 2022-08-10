Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків Зодіаку: день, коли потрібно зробити "останній ривок"

День, коли потрібно продовжувати справи, розпочаті напередодні, навіть якщо інтерес до них вичерпається.

Для того, щоб їх завершити, достатньо зробити останній ривок – доклавши певних зусиль, можна буде досягти поставленої мети та отримати привід для задоволення собою. Головне – бажання діяти, завдяки якому вдасться не лише визначити тактику та стратегію своїх дій, а й вибудувати правильний алгоритм дій.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 серпня для Овнів

Не найсприятливіший час для укладання фінансових угод, все інше робити не тільки можна, а й потрібно: успіх супроводжуватиме як професійна сфера, так і приватне життя.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 серпня для Тельців

День – якщо, зрозуміло, є така можливість – бажано провести на природі: вона налаштує філософський лад, який дасть можливість прийняти те, що ви не в змозі змінити.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 серпня для Близнюків

Не варто спілкуватися з людьми, яких ви погано знаєте чи не знаєте зовсім: їхні критичні зауваження не принесуть вам нічого, окрім зіпсованого настрою та, як наслідок, заниженої самооцінки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 серпня для Раків

Енергію, яку подарує вам Місяць цього дня, не варто витрачати лише на роботу – присвятіть час своїй сім'ї та дому, це заняття зарядить вас оптимізмом як мінімум на кілька днів.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 серпня

Не вірте чуткам, які ганьблять близьку вам людину, краще подумайте про те, кому вигідно їх розпускати: відкриття, яке на вас чекає, може виявитися наскільки несподіваним, настільки і дивовижним.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 серпня для Дів.

Робота не принесе сьогодні хоч скільки-небудь вагомих результатів, тому – за першої ж можливості – необхідно відкласти всі справи убік та відпочити чи зайнятися своїм хобі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 серпня для Терезів

Зустрічаючись з рідними та друзями, пам'ятайте про те, що сьогодні сварка може спалахнути через будь-яку дрібницю, тому бажано не реагувати на поганий настрій та провокації тих, кого ви любите.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 серпня для Скорпіонів

Образивши когось ненароком — без злого наміру, — постарайтеся відразу ж загладити свою провину: образа, будучи загнаною вглиб підсвідомості, може надовго стати причиною упередженого до вас ставлення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 серпня для Стрільців

Уважно стежте за тим, що кажете: необережні слова, які ви собі дозволите, цілком можуть призвести до конфлікту, про який ви згодом шкодуватимете, особливо якщо йтиметься про близьку людину.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 серпня для Козерогів

Не варто вирушати до перукарні, навіть якщо ви заздалегідь планували цей візит: невдала стрижка не тільки не найкраще позначиться на зовнішності, а й призведе до проблем у житті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 серпня для Водоліїв

Зверніть увагу на свій настрій: хороше свідчить про те, що життєвою дорогою ви йдете у вірному напрямку, а погане дасть зрозуміти, що в якійсь сфері ви робите помилку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 серпня для риб

Відмовтеся від відвідування місць великого скупчення людей, а якщо це буде неможливо, постарайтеся там не затримуватися — інакше ви легко можете потрапити в неприємну історію.

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