Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли тріумфують ниці інстинкти

День, коли тріумфують ниці інстинкти, придушуючи шляхетні думки й почуття, які має людина.

Чинити опір такому стану речей можна, але для цього необхідно буде виявити волю, що до снаги не всім. Проте знайшовши внутрішні резерви, які дозволять це зробити, можна буде позбутися негативу й залишатися в гарному настрої, що зробить можливим успіх – як у професійній діяльності, так і в особистому житті.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 серпня для Овнів

Захистити себе від негативу, який буквально витатиме в повітрі, можна, відмовившись від спілкування з токсичними людьми: згодиться будь-яка причина, навіть якщо співрозмовникові вона видасться неповажною.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 серпня для Тельців

Контролювати свої слова необхідно завжди, але сьогодні – особливо: сказавши зайве під впливом емоцій, можна потім довго шкодувати про свої слова, та повернути їх назад не вдасться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 серпня для Близнят

Цього дня – як жодного іншого – важливо ігнорувати випади недоброзичливо налаштованих людей: таким чином ви покажете не насолоду, а силу, якої вони не очікують відчути.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 серпня для Раків

Занепад сил, який ви можете відчути сьогодні, буде зумовлений не хворобами, а втомою – нинішній день напрочуд сприятливий для відпочинку, тим більше, що вже завтра настануть вихідні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 серпня для Левів

Не варто розпочинати дискусії з людьми, які з якоїсь причини викликають у вас роздратування: розбіжності з ними можуть вилитися в повномасштабний конфлікт, який буде складно врегулювати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 серпня для Дів

Небажання що-небудь робити цього дня буде продиктоване не лінощами, а підказкою інтуїції: найімовірніше, на цьому напрямку на вас чекає невдача, про що вам і спробує розповісти підсвідомість.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 серпня для Терезів

Остерігайтеся висловлювати погані побажання на адресу інших людей, навіть якщо вони – на ваш погляд – на це заслуговуватимуть: ваші слова дуже швидко повернуться назад, ускладнивши ваше власне життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 серпня для Скорпіонів

Сьогодні хтось із близьких людей чи друзів може повернутися до вас несподіваним – м'яко кажучи, неприємним – боком: аналізуючи ваші взаємини, варто поміркувати наж тим, що в тому, що трапилося, є і ваша провина.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 серпня для Стрільців

Від зустрічей із родичами, особливо якщо у вас є невирішені – суперечливі – питання, сьогодні краще відмовитися: врегулювати конфлікт не вдасться – навпаки, є ризик вивести його на новий, більш серйозний рівень.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 серпня для Козорогів

День, коли бажано згадати про те, що всіх справ не переробиш, і присвятити час відпочинку, який плавно перейде у вихідні: якщо ледарювати не хотітиметься, займіться наведенням ладу в будинку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 серпня для Водоліїв

День, коли сварка з найсерйознішими наслідками може виникнути – як полум'я спалахує з іскри – з будь-якої дрібниці, тому необхідно продумувати кожне своє слово, не кажучи вже про дії.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 серпня для Риб

Працювати сьогодні бажано в режимі "лайт": сил – як фізичних, так і моральних – буде небагато, тому ви ризикуєте дуже швидко виснажитися, а на відновлення буде потрібно набагато більше часу.

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