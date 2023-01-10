Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба йти вперед, не озираючись

День, коли необхідно відкинути всі роздуми, а сумніви й поготів, і йти вперед, не озираючись.

Будь-яке зволікання чи прояв нерішучості, допущені в цей час, загрожують втратою щасливого – професійного чи особистого – шансу. Якщо ж вдасться встигнути схопити удачу за хвіст, найближчим часом можна розраховувати на несподівані – і максимально приємні – події в житті. Найімовірніше, це стосуватиметься вирішення фінансових питань, але й інші сфери нашого існування не залишаться поза увагою зірок.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 січня для Овнів

У вас начебто несподівано розплющаться очі: поглянувши, умовно кажучи, навколо, представники вашого знака зрозуміють, що все зовсім не так погано, як здавалося ще вчора – тож можна сміливо рухатися в тому ж напрямку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 січня для Тельців

День, коли, обираючи між духовним і матеріальним, бажано зупинитися на першому: похід на шопінг зачекає, а от відвідування театру чи виставкового залу відкладати не варто.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 січня для Близнят

Останнім часом ви дуже багато працюєте і занадто мало відпочиваєте, тому бажано перевести дух і, незважаючи на напружений графік, знайти час для того, щоб відволіктися і перепочити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 січня для Раків

Не варто відкладати на потім розмову з близьким другом: схоже, він давно просить вас знайти час для спілкування віч-на-віч, але ви – з побоювання почути щось неприємне – постійно посилаєтеся на зайнятість.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 січня для Левів

Втілювати в життя нові професійні ідеї потрібно лише в тому разі, якщо вдалося провести ревізію попередньої діяльності: так ви зможете врахувати причину як помилок, так і досягнень.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 січня для Дів

Сьогодні у представників вашого знака ні в чому не буде дрібниць – ні у професійному, ні в особистому житті: звертайте увагу на все, що з вами станеться: навіть незначні деталі відіграють важливу роль.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 січня для Терезів

Намагайтеся дотриматися балансу між професією та особистим життям – у такому разі вам вдасться не посваритися ні з керівництвом, ні з близькою людиною: усі будуть задоволені місцем, яке посідають у вашому житті.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 січня для Скорпіонів

Перш ніж взятися до нового професійного проєкту, необхідно розрахувати наявні у вас ресурси – насамперед сили: буде прикро, якщо вони несподівано вичерпаються посередині шляху.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 січня для Стрільців

Можна як закінчувати старі справи, так і братися до вирішення нових професійних завдань: як у першому, так і в другому разі вас супроводжуватиме успіх, тож не варто втрачати щасливого шансу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 січня для Козорогів

Розпочавши виконання робочого завдання, викладайтеся максимально, якщо ж ви не відчуваєте в собі такої можливості, краще займіться вирішенням питань, які не вимагають застосування всіх сил.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 січня для Водоліїв

Подивитися на своє життя з несподіваного – оптимістичного – боку допоможе турбота про інших людей: вникнувши в їхні життєві обставини, ви зрозумієте, що у вас все складається цілком благополучно.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 січня для Риб

Налагодити стосунки між членами родини допоможе спільне проведення часу: влаштувавши чаювання або прогулянку до найближчого парку, ви змусите їх спілкуватися одне з одним, що призведе до примирення.

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