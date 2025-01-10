Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли все, зроблене сьогодні, повернеться бумерангом

День бумеранга, коли все, зроблене сьогодні, рано чи пізно обов'язково повернеться назад.

У зв'язку з цим важливо робити якомога більше добра і зовсім не робити – принаймні свідомо – зла людям навколо. З іншого боку, не варто брати близько до серця чужу недоброзичливість – відштовхнувшись від вас, вона повернеться до тих, хто відправив її у ваш бік.

Овен

Необхідно користуватися будь-якою можливістю зробити добро людям, які вас оточують, добре, що вихідний день цьому посприяє – бажано знайти тих, кому особливо сильно потрібна допомога.

Телець

Навіть одне необережне слово може стати тригером для сварки з близькою людиною, тому важливо контролювати слова, а ще краще – менше говорити й більше робити, звісно, добрі справи.

Близнята

Не дозволяйте непорядним людям користуватися вашою добротою та безвідмовністю, інакше на них доведеться витратити весь час і всі сили, які призначені для друзів і коханих.

Рак

Протистояти бажанню гніватися на своїх кривдників буде важко, але можна й потрібно, інакше воно може "з'їсти" енергетику, необхідну для життя і творчості, якою захочеться зайнятися у вихідний день.

Лев

Починаючи якусь нову справу – і вихідний день тут на заваді не стане, – необхідно розраховувати на тривалу перспективу: швидких результатів отримати, на жаль, не вдасться, зате вони перевершать усі можливі очікування.

Діва

Незважаючи на вихідний день, від близьких людей сьогодні краще триматися якнайдалі – в разі скорочення дистанції між вами може з'явитися багато приводів для сварок, а це сьогодні особливо небажано.

Терези

День сприятливий для того, щоб обнулити та залишити в минулому всі обставини, які нині засмучують вас, і почати життя з чистого аркуша – воно складеться саме так, як вам хочеться.

Скорпіон

Можна миритися з тими, з ким ви останнім часом перебуваєте у стані конфлікту: не відмовляйтеся від "мирних переговорів", які пропонуватиме вам опонент: пам'ятайте, що поганий мир кращий за хорошу сварку.

Стрілець

Не намагайтеся виконати всі побутові справи, заплановані на цей день – ви можете впоратися з їх кількістю, але водночас обов'язково постраждає якість: краще зробити менше, але – бездоганно.

Козоріг

Намагайтеся знайти час для того, щоб відвідати літніх родичів – наприклад, бабусь і дідусів: розмова з вами буде для них найкращим подарунком, а якщо ви ще щось їм купите, їхній захват не матиме меж.

Водолій

Розмовляти щиро сьогодні варто лише з тими, кому ви довіряєте на всі сто відсотків, інакше секрет із вашого життя цілком може стати надбанням широкого загалу.

Риби

Зірки наполегливо радять вам згадати про те, що сьогоднішній день – вихідний, і присвятити його відпочинку: вам необхідно накопичити сили, які знадобляться для роботи над новим проєктом.

Читайте також: