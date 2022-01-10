Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку: день, який буде вдалим для всіх

День виявиться вдалим для всіх, але більше за інших пощастить тим, що не побоїться взятися за нову – важку, але перспективну – справу.
Найбільш успішними виявляться земні справи — будівництво та ремонт. Всесвіт також вітатиме різні добрі справи: допомагаючи іншим, ми допомагатимемо і самим собі.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 січня для Овнів
Всіляко можливими способами необхідно підтримувати в собі вогник гарного настрою, який запалиться в душі від самого ранку – не дозволяйте людям та обставинам погасити його.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 січня для Тельців
Переконати у своїй правоті будь-якого співрозмовника можна буде використовувати дар красномовства, яким наділять вас сьогодні зірки: скористайтеся ним, щоб вирішити важливе – життєве чи професійне – питання.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 січня для Близнят
Не можна довіряти незнайомим людям, навіть якщо вони будуть мати переконливий вигляд і заслуговуватимуть на довіру: великий ризик того, що вони виявляться шахраями і обдурять вас.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 січня для Раків
Найважливіше цього дня – подякувати долі та людям за все, що вони сьогодні для вас зробить, тоді потік подарунків, які ви зможете отримати, виявиться нескінченним.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 січня для Левів
Вільний від роботи час бажано присвятити своїй сім'ї: близькі люди, які останнім часом бачать вас не так вже й часто, потребують вашої любові та уваги.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 січня для Дів
Ухвалюючи важливі рішення, необхідно ретельно аналізувати наявні обставини та зважувати всі можливі «за» та «проти», щоб згодом не шкодувати про поспішні висновки.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 січня для Терезів
Авторитет, яким – за заслугами – за умовчанням нагородить вас сьогодні оточення, багато чого зобов'язуватиме: не відмовляйте в пораді тим, хто звернеться до вас по допомогу.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 січня для Скорпіонів
Тріщину, яка може виникнути у взаєминах із близькою людиною, необхідно «цементувати» одразу ж, без зволікання: у жодному разі не можна заганяти проблему вглиб.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 січня для Стрільців
Обов'язково знайдіть час для відпочинку — згадайте банальну істину про те, що всіх справ не переробиш, і залиште добру половину їх на завтра — вони нікуди від вас не втечуть.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 січня для Козорогів
Не варто гасити в собі бажання допомогти іншій людині, навіть якщо здаватиметься, що у вас немає для цього часу: найімовірніше, все зробиться легко і швидко, так що робочий графік не постраждає.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 січня для Водоліїв
Проблему, яка докучає вам тривалий час, вдасться вирішити несподівано легко, головне, довіритися своїй інтуїції та діяти відповідно до її цінних вказівок.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 січня для Риб
День, незважаючи на його робочий статус, бажано провести вдома: енергетика рідних стін дозволить не лише виконати, а й перевиконати робочий план, тим більше, що віддалений режим праці ще ніхто не скасовував.
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