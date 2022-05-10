Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: день душевної гармонії

Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: день душевної гармонії

День внутрішньої – душевної – гармонії, коли філософське ставлення до життя перемагає емоції, які штовхають людину на необдумані вчинки.

Необхідно – будь-що – зберігати внутрішній спокій і душевну рівновагу, терпіння і розуміння стосовно оточення, навіть якщо воно поводиться неналежним чином.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 березня для Овнів

Жаліючи інших людей і співчуваючи їм, не можна допускати прояви жалості до себе, вона може деморалізувати і унеможливити продуктивну роботу цього дня.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 березня для Тельців

Можна – і потрібно – з'ясовувати стосунки з коханою людиною, але – з однією умовою: не варто зводити розмову до банальної сварки – це призведе до затяжного конфлікту, який не так легко нівелюватиме.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 березня для Близнят

Отримавши прохання про допомогу від незнайомця, спершу переконайтеся в тому, що воно продиктоване важким становищем, а не бажанням поживитися за ваш рахунок, і лише потім, образно кажучи, відкривайте гаманець.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 березня для Раків

У професійному плані зірки рекомендують йти тільки вперед: відступ з великою ймовірністю призведе до того, що від цього проекту – на превеликий жаль – доведеться відмовитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 березня для Левів

Не варто ділитися з малознайомими людьми таємницями, які вам довірили по секрету: згодом: коли вони стануть надбанням широкого загалу, ви опинитеся в незручному становищі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 березня для Дів

Роблячи комусь добро, не думайте про вигоду, інакше вищі сили не зарахують вам ваші вчинки як благодійність – найімовірніше, відбудеться з точністю до навпаки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 березня для Терезів

День сприятливий для виправлення помилок — як професійної, так і особистої якості: скористайтеся вдалим шансом, щоб направити одну зі сфер вашого життя в потрібне русло.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 березня для Скорпіонів

День сприятливий для очищення організму – як на моральному, так і фізичному рівні: для першого можна використовувати медитацію, для другого – відвідування SPA-салону та детокс-дієта.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 березня для Стрільців

Поганий настрій, який може завдавати душевного дискомфорту від самого ранку, можна буде «вилікувати» активною діяльністю: чому б вам, наприклад, не зробити позачергове прибирання.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 березня для Козорогів

Примхи і невдоволення оточення може викликати у вас дратівливість у відповідь, проте, ні до чого доброго вона не приведе — будьте поблажливі до чужих слабкостей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 березня для Водоліїв

Всі справи цього дня необхідно чітко планувати від самого ранку, розписавши їх буквально за хвилинами, тоді ввечері у вас не буде неприємного відчуття, що час втрачений задарма.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 березня для Риб

Не варто підпускати до себе людей, які з якоїсь причини вам неприємні: вони заберуть у вас енергію, необхідну для життя і роботи, що зараз особливо небажано.

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