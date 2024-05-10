Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо не переплутати добро зі злом

День, енергетика якого нагадуватиме терези, "чаші" яких – добро і зло – поперемінно переважуватимуть одна одну.

Найважливіше для кожного з нас – до якої "чаші терезів" схиляється людина, точніше, що їй ближче – добро чи зло: переплутати їх, сказавши, що прийняли одне за інше, не вдасться, тож відповідальність за вчинки цього дня доведеться брати лише на себе. Необхідно також з розумінням і терпінням ставитися до слів та справ інших людей – за ними потрібно залишити право на власну думку та світогляд.

Овен

Цього дня необхідно відмовитися від алкоголю, навіть якщо привід для його вживання виявиться більш ніж вагомим: під його впливом ви ризикуєте наговорити таке, за що згодом буде соромно.

Телець

Енергію, яка переповнює вас цього дня, зірки рекомендують спрямувати в мирне русло – оголошувати людям навколо війну не варто, на превеликий жаль, ви зрештою можете постраждати самі.

Близнята

Найгірше, що можна зробити сьогодні – засумніватися в правильності своїх дій: хоч би що вам навіювали люди з вашого оточення, а їхніх доводів не бракуватиме, стійте на своєму і не відступайте ні на крок.

Рак

Нервовий зрив, який ви – через властиві цьому дню перепади настрою – можете отримати, з великою ймовірністю зміниться тривалою депресією – не варто до цього доводити.

Лев

День сприятливий для того, щоб перейти до здорового способу життя: необхідно – хоча б поетапно – відмовитися від шкідливих звичок, частіше гуляти та переглянути свій щоденний раціон.

Діва

Поганий настрій необхідно "лікувати" зміною діяльності: переходячи від інтелектуальної роботи до фізичної, а потім назад, можна легко перенести енергетичний негатив дня.

Терези

Запитуючи самих себе, як жити далі, придивляйтеся і прислухайтеся до того, що відбувається навколо, – відповідь обов'язково прийде, головне, не проґавити її в потоці інформації, яка вам надходить.

Скорпіон

Намагайтеся уникати сварок і конфліктів, особливо з близькими людьми, оскільки "склеїти" розбиті стосунки вдасться не скоро, а, можливо, результатом розладу може стати навіть розставання.

Стрілець

Ухвалюючи важливе рішення, не спирайтеся лише на свою думку, – неодмінно порадьтеся з тими, кому довіряєте – як відомо, одна голова добре, а дві – або більше – краще.

Козоріг

Головна якість, яку потрібно виявити сьогодні, – уміння входити в становище іншої людини і поблажливо ставитися до чужих слабкостей: вам це обов'язково зарахується.

Водолій

В будь-якій ситуації, якою б заплутаною вона не здавалася, не варто запитувати, хто винен у тому, що трапилося, – це марно, краще відповісти на інше класичне запитання – що робити, щоб усе виправити.

Риби

Необхідну вам цього дня допомогу зможуть надати лише близькі люди, тому зіткнувшись із труднощами, звертайтеся саме до них – вони не змусять себе довго просити.

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