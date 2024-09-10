Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути особливо обережними

Девіз нинішнього дня — підвищена обережність, якої необхідно дотримуватись у всіх сферах життя.

Як правило, в цей час астрологи радять не залишати стіни рідного дому, але оскільки зробити це в розпал робочого тижня, важко, необхідно якнайшвидше закінчити справи поза домом і повернутися назад. Особливо небажано спілкуватися водночас із людьми, від яких не знаєш, на що чекати – наприклад, неадекватних осіб чи тих, хто перебуває під впливом алкоголю.

Овен

Сни, які ви можете побачити цієї ночі, наскільки б неприємними – і навіть тривожними – вони не були, віщими не є, тож перейматися з їхнього приводу не варто.

Телець

На чужі – ворожі – випади бажано не звертати увагу: найкраще – зрозуміло, якщо вистачить витримки – краще взагалі їх проігнорувати, навіщо витрачати нерви даремно?

Близнята

Важливо звертати особливу увагу на незрозумілі ситуації, які виникатимуть час від часу – з їхньою допомогою доля може подавати вам сигнали, які є важливими підказками.

Рак

Від активної – особливо професійної – діяльності, незважаючи на розпал робочого тижня, бажано відмовитись: робити треба тільки те, без чого зовсім не можна обійтися, відклавши інше на потім.

Лев

Дивитися в дзеркала сьогодні небезпечно для представників усіх знаків зодіаку, але для вас – особливо: милування собою може стати погано прикметою, яка сигналізує про негативні життєві події.

Діва

До близьких людей сьогодні – втім, як і завжди – потрібно ставитися з максимальним терпінням: їхні недружні випади будуть продиктовані Місяцем, тож ображатися на них не варто.

Терези

День сприятливий для наведення ладу в документах – як паперових, так і цифрових: видалити протерміновані, розсортувати ті, що ще не втратили значущості, – така робота важлива, але на неї зазвичай не вистачає часу.

Скорпіон

Не варто приймати поганий настрій за передчуття неприємних – і навіть небезпечних – подій: вони – не більше ніж негативний вплив Місяця, який вже завтра ослабне, а надвечір і зовсім розсіється як дим.

Стрілець

Не очікуйте подяки за добро – робіть його від щирого серця, тоді вищі сили оцінять його гідно, а розраховуючи на широкий жест у відповідь, нічого, крім «клацання по носу», не отримаєте.

Козоріг

День несприятливий для фінансових операцій, навіть якщо вони здаються вам незначними: навіть невеликий збиток, отриманий замість прибутку, зіпсує настрій цілий день.

Водолій

Не варто витрачати час на розмови з подругами телефоном та в месенджерах: після них у вас залишиться відчуття втоми та спустошеності – не найкращий стан для вихідного дня.

Риби

У старій мудрості про те, що все робиться на краще, ви зможете переконатися на власному досвіді: подія, яку ви сьогодні сприймете як неприємність, незабаром призведе до цілого ланцюжка удач.

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