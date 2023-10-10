Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба ввімкнути режим енергозбереження

День, коли нестача енергії негативно впливає не лише на життєву ситуацію, а й на настрій, який далеко не найкращий.

Уникнути цього можна буде, увімкнувши режим енергозбереження, коли займатися потрібно лише справді важливими справами, відклавши менш значущі на деякий час. Насамперед це допоможе правильно, без сварок і конфліктів, вибудувати взаємини з людьми навколо – передусім близькими, – які інакше можуть серйозно засмутитися.

Овен

Запальність, властива вам у будь-які інші дні, сьогодні зросте в рази, тому бажано якомога менше спілкуватися зі своїм оточенням – конфлікти можуть спалахнути на рівному місці.

Телець

Будь-який серйозний проєкт, до якого ви візьметеся сьогодні, наперед приречений на невдачу, тому краще зайнятися доведенням до ладу справ, які давно перебувають у роботі, але досі не завершені.

Близнята

Більшу частину дня зірки рекомендують присвятити релаксу: навіть пів години, проведені в найближчому парку, матимуть на вас такий терапевтичний вплив, ніби ви довго гуляли в лісі.

Рак

Представникам вашого знака, на відміну від інших, зірки відпустять енергії з надлишком, але розпорядитися нею треба ощадливо: витративши максимальну її кількість зранку, ви ризикуєте дуже швидко залишитися без сил.

Лев

Ділові й бізнес-питання необхідно вирішувати обережно: є небезпека зробити невірний крок, який призведе до серйозних наслідків, тому краще перестрахуватися і не ризикувати.

Діва

Близькі люди можуть вимагати від вас ухвалення важливого рішення, від якого під будь-яким приводом треба відмовитися: велика ймовірність помилки, тому перенесіть відповідальний крок на кілька днів.

Терези

День, коли не варто впадати у крайнощі: з одного боку, небажано хапатися за роботу, з іншого – не можна лінуватися: треба вести звичайний – неквапливий, але результативний – спосіб життя.

Скорпіон

Ділові зустрічі – якщо, звісно, є така можливість – треба перенести: цього дня вам буде складно знайти спільну мову з іншими людьми, а це може призвести до непорозумінь.

Стрілець

Як на роботі, так і вдома не варто хапатися за всі справи одразу – оскільки прислів'я про двох зайців наразі ще ніхто не скасовував, ви ризикуєте нічого не встигнути, а згодом виявите, що день минув даремно.

Козоріг

У стосунках із близькою людиною важливо якомога менше говорити, інакше є ризик сказати зайве: як результат, у закоханих все може завершитися розривом, а у сімейних пар – розлученням.

Водолій

Спокусі придбати що-небудь цього дня необхідно щосили опиратися: нове придбання – з великою ймовірністю – або виявиться бракованим, або дуже швидко припинить подобатися.

Риби

Цього дня зірки категорично не рекомендують вам на самоті ходити безлюдними вулицями і провулками в темний час доби – пам'ятайте про те, що береженого Бог береже, і не ризикуйте марно.

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