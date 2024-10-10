Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: сприятливий день для серйозних розмов

День сприятливий для активної діяльності в усіх сферах життя, але особливу увагу рекомендується звернути на особисті взаємини.

Саме тут не лише можна, а й потрібно робити рішучі кроки, освідчуючись у коханні, чи відповідати згодою на пропозицію руки й серця. Час також сприятливий для серйозних розмов: якщо здається, що стосунки зайшли в глухий кут, саме час обговорити ситуацію – енергії дня дозволять знайти з неї єдино правильний вихід.

Овен

Поганий настрій негативно позначиться як на роботі, так і на стосунках з коханою людиною, тому дуже важливо знайти дієвий спосіб перетворити його на добрий – для кожного з вас він буде своїм.

Телець

День сприятливий для того, щоб помиритися з людиною, сварка з якою вас засмучує: особливих зусиль для цього докладати не доведеться, оскільки вона й сама хоче відновити стосунки – достатньо зробити перший крок.

Близнята

Наведення ідеального ладу в оселі не лише відверне вас від сумних думок, але й якісно покращить життя, яке ускладнює пил, скупчений у непотрібних предметах і в недоступних місцях.

Рак

Несподівана поява у вашому житті людини з минулого, з якою вас пов'язували непрості взаємини, не буде випадковою – найімовірніше, вона шукала зустрічі з вами, щоб помиритися і вибачитися.

Лев

Представникам вашого знака, які давно подумували про ремонт, не варто гаяти часу задарма: сьогоднішній день – чудовий час для того, щоб розпочати відповідну роботу.

Діва

Мета, всупереч твердженню Нікколо Макіавеллі, далеко не завжди виправдовує засоби: вирішивши вчинити непорядно заради, як вам здається, дуже важливого завдання, ви згодом серйозно про це пошкодуєте.

Терези

Якщо якась людина – як близька, так і не дуже – у вашому оточенні звернеться до вас по пораду, не відмовляйте їй у такій – цілком посильній – допомозі, але добре подумайте про те, що ви їй рекомендуватимете.

Скорпіон

Не поспішайте з висновками щодо вчинку, який зробила близька вам людина: спочатку дізнайтеся про всі обставини, що супроводжують цю справу, і лише потім хваліть або лайте її.

Стрілець

День, незважаючи на фінал робочого тижня, є сприятливим для початку роботи над новим проєктом, важливість якого буквально зашкалюватиме, тож не варто втрачати важливий шанс – треба ним скористатися.

Козоріг

Підвищена працездатність, яку ви сьогодні відчуєте, дозволить зробити набагато більше – як на роботі, так і вдома, де також накопичилося дуже багато завдань, які очікують термінового вирішення.

Водолій

Представники вашого знака сьогодні можуть отримати пропозицію виконати роботу, яка, незважаючи на тимчасову основу, відіграє серйозну роль у кар'єрі, і до того ж дозволить непогано заробити.

Риби

Робочий день, який давно переходить у вікенд, – чудовий час для того, щоб провести його з сім'єю, при цьому чим вона більша, тим краще, та навіть якщо ваша "суспільна одиниця" складається з двох людей, їй потрібна увага.

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