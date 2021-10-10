Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: день успішних фінансових операцій

Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: день успішних фінансових операцій

День, коли краще відмовитися від активних дій, оскільки користі вони не принесуть.

В цей час успішними обіцяють бути будь-які фінансові дії: можна підписувати важливі договори, укладати угоди і робити вкладення в перспективні проєкти. Також — внаслідок посилення інтелектуальних здібностей — можна займатися науковою і літературною діяльністю — вона може обернутися великими відкриттями і створенням творів, які з часом можуть стати класичними.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 жовтня для Овнів

Час, приділеній роботі, навіть якщо він виявиться нетривалим, принесе вагомі результати, на які в будь-який інший день потрібна була б ціла доба.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 жовтня для Тельців

Не варто витрачати сили, призначені для успішної роботи, на порожнє проведення часу — в результаті можна не встигнути зробити навіть мінімум запланованого на цей день.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 жовтня для Близнят

День, коли слово є сріблом, а мовчання — золотом: потрібно якомога менше говорити і якомога більше слухати — так можна буде зрозуміти, як дійсно ставляться до вас люди, які вас оточують.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 жовтня для Раків

Укладаючи фінансові договори, не скупіться — запитуйте максимально: за словами зірок, чим більшою буде капіталізація угод, тим швидше вони принесуть солідні дивіденди.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 жовтня для Левів

День однаково сприятливий як для роботи, так і для відпочинку, тому має сенс розділити його на дві частини і не тільки добре попрацювати, але і розслабитися, відновивши водночас сили.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 жовтня для Дів

День, коли нікому і нічого не можна віддавати — до того ж це стосується як грошей, так і речей, які можуть попросити у вас поносити: така благодійність може стати поганою прикметою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 жовтня для Терезів

Відповідь на всі важливі запитання сьогодні дасть інтуїція, тому дуже важливо орієнтуватися не на доводи розуму і логічні ланцюжки, а на те, що буде говорити ваш внутрішній голос.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 жовтня для Скорпіонів

Талан сьогодні буде супроводжувати вас як на роботі (саме ви можете отримати егіду над проєктом, про який мріють всі ваші колеги), так і в особистому житті (кохана людина зробить вам важливу пропозицію).

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 жовтня для Стрільців

Думку оточення щодо вашого життя і діяльності, яку ви зазвичай не берете до уваги, сьогодні не варто пропускати повз вуха — в ній можна буде знайти зерно істини.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 жовтня для Козорогів

Проявивши себе з позитивного боку, що для вас зовсім неважко, можна буде залучити до себе увагу начальства і як винагороду отримати нову посаду або надбавку до зарплати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 жовтня для Водоліїв

Можна — і треба — запропонувати начальству проєкт, над попередньою розробкою якого ви працюєте вже досить довгий час — схоже, воно віддасть йому належне.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 жовтня для Риб

Встигнути все заплановане і навіть зробити понад план вдасться тим, хто зуміє працювати спокійно, не поспішаючи і не нервуючи, в іншому разі велика частина часу піде в нікуди.

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