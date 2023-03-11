Гороскоп на 12 – 13 березня для всіх знаків зодіаку: дні активних дій

Потужна енергетика 21-го місячного дня, який триватиме майже дві календарні доби, підштовхуватиме до активних дій.

У неділю можна скласти план майбутніх звершень, визначити стратегію і тактику досягнення поставленої мети, а вже в понеділок зірки наполегливо рекомендують ставати до роботи – вона виявиться на диво успішною. Час також підходить для романтичних взаємин – можна призначати побачення, освідчуватися у коханні, робити пропозиції руки та серця.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Овнів

Не варто дослухатися до людей, які будуть переконувати вас відмовитися від власної точки зору на іншу – ту, яка вам не близька: згодом про це доведеться пошкодувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Тельців

Успіх супроводжуватиме вас у всіх професійних питаннях, тому можна братися навіть за ті справи, які здавались вам нездійсненними – від цього часу вам вдасться легко і без зусиль впоратися з ними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Близнят

Відпочивши у суботу, ви вже у понеділок можете отримати привабливу пропозицію нової посади з не менш приємною зарплатою – погоджуйтесь, не роздумуючи.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Раків

Знайомства, які можуть статися цими днями, виявляться не тільки приємними, а й корисними: протекція, яку може створити вам один із цих людей, сприятиме професійним справам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Левів

Небажано втручатися в особисте життя своїх друзів і знайомих: навіть якщо вам здаватиметься, що без вашої – цінної – поради людині не обійтися, промовчите, поки вас про неї не попросять.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Дів

Як у вихідний, так і в будній день можна проводити ділові переговори, в яких вдасться досягти взаємовигідної домовленості: головне, не тиснути на своїх партнерів, а дати можливість самим зробити висновки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Терезів

Дні, коли поодинці навряд чи вдасться довести до ладу хоча б одну – навіть невелику – професійну чи побутову справу: у цей час сам у полі не воїн, тому успіху можна досягти лише в команді.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Скорпіонів

Необхідно зайнятися очищенням організму від шлаків і токсинів: спосіб позбавити його непотрібних йому компонентів кожен може вибирати сам – комусь допоможе дієта, а комусь – голодування.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Стрільців

Допомагати іншим людям варто таким чином, щоб не жертвувати водночас власними інтересами: інакше можна порушити енергетичну рівновагу між вами та світом.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Козерогів.

Дні сприятливі для зустрічей із друзями, особливо якщо ви давно з ними знайомі: з ними можна буде згадати події минулих днів і тим самим значно покращити собі настрій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Водоліїв

Щирими до інших необхідно бути завжди, але цими днями така якість знадобиться вам особливо: принцип "як гукаєш, так і відгукається" поки що ніхто не скасовував.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 – 13 березня для Риб

Час ідеально підходить для спілкування з родичами, яких ви останнім часом рідко балуєте своєю увагою: особливо це стосується людей похилого віку, але і про кохану людину теж не варто забувати.

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