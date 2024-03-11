Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба побоюватися дратівливості

День, коли необхідно побоюватися дратівливості: вона супроводжуватиме кожну – навіть найспокійнішу – людину.

Така поведінка – лише негативний вплив Місяця, який уже завтра ослабне, тож треба потерпіти: взяти під контроль емоції та намагатися нікого не зачепити й не образити – навряд чи це сприятливо позначиться на стосунках з іншими людьми. Найкраще в цей час — зосередитися на роботі, яка відволікає від будь-якого негативу.

Овен

Погане самопочуття, яке представники вашого знака відчують цього дня, свідчитиме про зашлакованість організму – необхідно вжити заходів щодо його очищення, причому як зовнішніх, так і внутрішніх.

Телець

Спілкуючись з іншими людьми, необхідно ретельно добирати слова: цілковито того не бажаючи, можна завдати комусь серйозної образи – мінімізувати її наслідки буде складно, а іноді й неможливо.

Близнята

Сьогодні особливо важливо ретельно планувати всі свої дії, інакше космічна енергія "«розриватиме" вас на частини, змушуючи діяти у протилежних напрямках.

Рак

Представникам вашого знака – мабуть, єдиного у всьому зодіаку – сьогодні не варто ховати свої емоції: показавшми їх, ви не завдасте нікому шкоди, а ось себе звільните від "каменю", який тисне на душу.

Лев

Невпевненість у собі – рідкісний "діагноз" для представників вашого – самовпевненого – знака, але саме сьогодні він може вас спіткати: "лікувати" такий стан необхідно, свідомо підвищуючи самооцінку.

Діва

Всі конфлікти, в які ви сьогодні – навмисно чи ненавмисно – виявитеся втягнутими, необхідно вирішувати мирно, інакше стосунки з близькими, які вважатимуть себе скривдженими, зіпсуються надовго.

Терези

День, коли важливо думати не лише про інших, як ви зазвичай це робите, а й про себе: наприклад, згадати, коли ви востаннє робили собі щось приємне – наприклад, купували квіти – і виправити помилку.

Скорпіон

Нинішній день – звісно, якщо є така можливість – треба провести на самоті, ще краще – у стінах рідної оселі: за її межами ви зможете знайти безліч "пригод" на свою голову.

Стрілець

Емоції, які не вдасться взяти під контроль, грубо кажучи, зіпсують вам день: замість роботи ви з'ясовуватимете стосунки зі своїм оточенням, що негативно позначиться на вирішенні професійних питань.

Козоріг

Не можна допускати зло не лише у вчинках і словах, а й у думках: сьогодні воно миттєво матеріалізується, і яким чином це позначиться на самій людині, яка одразу отримає бумеранг, – передбачити неможливо.

Водолій

Сни нинішньої ночі дадуть вам пряму підказку щодо того, від кого з людей навколо можна очікувати удару в спину – вживіть заходів, які дозволять вам уникнути такого розвитку подій.

Риби

Беручись до роботи, спочатку складіть докладний план того, що ви маєте намір сьогодні зробити, і лише потім — дійте, інакше ви хапатиметеся за всі справи одразу і нічого не встигнете.

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