Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку: день, який повертає нас у минуле

День, який повертає нас у минуле, даючи можливість щонайменше зрозуміти, звідки "ростуть ноги" у подій, що відбуваються в цей час.
А щонайбільше – не лише можна, а й потрібно виправити поточну ситуацію, тим більше, що для цього складуться сприятливі умови. Час також ідеально підходить для того, щоб остаточно розібратися в особистих взаєминах, які загальмували і не рухаються ні в один бік, ні в інший. Зараз вдасться нарешті поставивши крапки над "і", або розпочавши в них новий – чистий – аркуш, або згорнувши цю "книжку" раз і назавжди.
Овен
Намагайтеся забути стару настанову про те, що піклуватися про себе та свої інтереси, тобто бути егоїстом – соромно: людина, у якої все в житті влаштовано, краще ставиться до всіх навколо – щастя передбачає доброту.
Телець
Роздратування, яке ви можете відчувати сьогодні, зробить вас злими та нестриманими на язик, що призведе до сварок з оточенням: як сторонніми, так і близькими – рідними й коханими – людьми.
Близнята
Якими б зайнятими ви не були, не відмовляйтеся від розмови з людьми, які попросять вас про неї: спробуйте себе як психолога – можливо, таким чином ви вирішите опанувати цю професію всерйоз і надовго.
Рак
Незважаючи на позитивну енергетику спогадів, які сьогодні можуть виявитися особливо приємними, жити все ж варто не вчорашнім, а нинішнім днем, інакше сприятливі зміни пройдуть повз.
Лев
Зняти високий градус напруженості, що виникла у стосунках із близькою людиною, можна буде, лише визнавши свою провину і перепросивши за зроблений вами – м'яко кажучи, негарний – вчинок.
Діва
Будь-який конфлікт, який вірогідний цього дня, важливо розглядати не з одного, як ви звикли робити, а з обох боків: думку вашого співрозмовника також необхідно враховувати, інакше помиритися не вдасться.
Терези
Навряд чи – через м'якість характеру – ви зможете протистояти грубості та агресії з боку людей у вашому оточенні, тому бажано – якщо випаде така нагода – провести день на самоті.
Скорпіон
Не варто нікого переконувати у своїй правоті, якої б сфери вашого життя вона не стосувалася: головне, що ви знаєте – істина на вашому боці, а думка інших не повинна вас цікавити – вони нічого не вирішують.
Стрілець
Важливе професійне питання самотужки вам сьогодні вирішити не вдасться, тому не соромтеся просити про допомогу друзів і знайомих – особливо тих, хто працює з вами в одній сфері.
Козоріг
Одна з ідей, яка сьогодні спаде на думку представникам такого розсудливого і практичного знака, як ваш, може здатися нездійсненною, проте не поспішайте її відкидати – знадобиться.
Водолій
Про близьких людей необхідно дбати будь-якого дня, але сьогодні вони, схоже, особливо потребуватимуть вашої уваги – не відмовте їм у проханні приділити трохи часу, зрештою, це ваш обов'язок.
Риби
Вирішуючи важливе – особливо суто технічне – завдання, спробуйте подивитися на нього не з традиційного, а з несподіваного – найкраще креативного – погляду: розгадка прийде начебто сама собою.
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