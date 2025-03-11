Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку: день, який повертає нас у минуле

День, який повертає нас у минуле, даючи можливість щонайменше зрозуміти, звідки "ростуть ноги" у подій, що відбуваються в цей час.

А щонайбільше – не лише можна, а й потрібно виправити поточну ситуацію, тим більше, що для цього складуться сприятливі умови. Час також ідеально підходить для того, щоб остаточно розібратися в особистих взаєминах, які загальмували і не рухаються ні в один бік, ні в інший. Зараз вдасться нарешті поставивши крапки над "і", або розпочавши в них новий – чистий – аркуш, або згорнувши цю "книжку" раз і назавжди.

Овен

Намагайтеся забути стару настанову про те, що піклуватися про себе та свої інтереси, тобто бути егоїстом – соромно: людина, у якої все в житті влаштовано, краще ставиться до всіх навколо – щастя передбачає доброту.

Телець

Роздратування, яке ви можете відчувати сьогодні, зробить вас злими та нестриманими на язик, що призведе до сварок з оточенням: як сторонніми, так і близькими – рідними й коханими – людьми.

Близнята

Якими б зайнятими ви не були, не відмовляйтеся від розмови з людьми, які попросять вас про неї: спробуйте себе як психолога – можливо, таким чином ви вирішите опанувати цю професію всерйоз і надовго.

Рак

Незважаючи на позитивну енергетику спогадів, які сьогодні можуть виявитися особливо приємними, жити все ж варто не вчорашнім, а нинішнім днем, інакше сприятливі зміни пройдуть повз.

Лев

Зняти високий градус напруженості, що виникла у стосунках із близькою людиною, можна буде, лише визнавши свою провину і перепросивши за зроблений вами – м'яко кажучи, негарний – вчинок.

Діва

Будь-який конфлікт, який вірогідний цього дня, важливо розглядати не з одного, як ви звикли робити, а з обох боків: думку вашого співрозмовника також необхідно враховувати, інакше помиритися не вдасться.

Терези

Навряд чи – через м'якість характеру – ви зможете протистояти грубості та агресії з боку людей у вашому оточенні, тому бажано – якщо випаде така нагода – провести день на самоті.

Скорпіон

Не варто нікого переконувати у своїй правоті, якої б сфери вашого життя вона не стосувалася: головне, що ви знаєте – істина на вашому боці, а думка інших не повинна вас цікавити – вони нічого не вирішують.

Стрілець

Важливе професійне питання самотужки вам сьогодні вирішити не вдасться, тому не соромтеся просити про допомогу друзів і знайомих – особливо тих, хто працює з вами в одній сфері.

Козоріг

Одна з ідей, яка сьогодні спаде на думку представникам такого розсудливого і практичного знака, як ваш, може здатися нездійсненною, проте не поспішайте її відкидати – знадобиться.

Водолій

Про близьких людей необхідно дбати будь-якого дня, але сьогодні вони, схоже, особливо потребуватимуть вашої уваги – не відмовте їм у проханні приділити трохи часу, зрештою, це ваш обов'язок.

Риби

Вирішуючи важливе – особливо суто технічне – завдання, спробуйте подивитися на нього не з традиційного, а з несподіваного – найкраще креативного – погляду: розгадка прийде начебто сама собою.

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