Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли може розвинутися манія переслідування

День, коли навіть оптимістично налаштовані люди стають недовірливими, піддаються чужій думці і різноманітним маніям.

Найпоширенішою в такий місячний день стає манія переслідування: людині може здаватися, що за нею хтось стежить, слухає її розмови, читає електронну пошту або СМС-повідомлення і плете проти неї інтриги. Позбутися від негативу допоможе активна діяльність, тому в цей час в жодному разі не можна сидіти без роботи.

Овен (21.03 — 20.04)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Овнів

У поганому самопочутті, яке може дати про себе знати, швидше за все, виявиться винною перевтома, так що над ліками необхідно віддати перевагу відпочинку, в цьому разі — пасивному.

Телець (21.04 — 21.05)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Тельців

Прислів'я, в якому мовиться, що слово — не горобець, в цей день набуде для вас особливого значення: різке висловлювання легко може не тільки образити близьку людину, але і зруйнувати взаємини з нею.

Близнята (22.05 — 21.06)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Близнят

День, коли бажано відмовитися від будь-якої фізичної активності — благо, вихідний день буде всіляко цьому сприятиме: найкращий відпочинок в цей час — спокійне проведення часу на природі.

Рак (22.06 — 22.07)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Раків

Негатив, який довго збирався всередині, потребує виходу, і краще зробити це відносно мирним шляхом: наприклад, затіяти в будинку генеральне прибирання, сортування речей — на потрібні і непотрібні.

Лев (23.07 — 21.08)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Левів

Великий ризик стати призвідником і активним учасником сварки, що призведе до тривалого конфлікту, який практично неможливо буде припинити — подумайте, чи варто вихлюпувати негатив таким чином.

Діва (22.08 — 23.09)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Дів

Більшу частину дня краще провести на самоті, в іншому разі існує ймовірність стати чемпіоном світу з конфліктів, посварившись через нісенітницю навіть з рідними і близькими людьми.

Терези (24.09 — 23.10)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Терезів

Небажано встрявати в чужий конфлікт, виступаючи на боці "скривджених і ображених": насправді вони виявляться не такими вже й безпорадними, а ви будете в очах оточення видаватися агресором.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Скорпіонів

Займаючись спортом, необхідно проявляти особливу обережність — різкі рухи і невиправданий ризик можуть стати причиною травм і розтягнень, які надовго позбавлять вас можливості здійснювати фітнес-подвиги.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Стрільців

Не варто призначати на цей день романтичні побачення — вони не виправдають покладених на них очікувань, до того ж кохана людина може дратуватися через дрібниці, через які буде постійно шпигатися словами з вами.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Козорогів

Не варто звертати уваги на колючі жарти і їдкі зауваження людей, які вас оточують, — вони в цей день будуть відчувати такі ж негативні емоції, як і ви, так що поставтеся до них з розумінням.

Водолій (21.01 — 18.02)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Водоліїв

Можна вести переговори про довгоочікувану зміну роботи: офіційними вони через вихідний день, звичайно ж, не стануть, зате можна буде дізнатися, які умови — включаючи оклад — запропонує вам потенційний роботодавець.

Риби (19.02 — 20.03)

Credits

Гороскоп на 12 червня для Риб

Підтримувати гарний настрій, без якого важко буде пережити нинішній — непростий — день, допоможе мистецтво: можна слухати класичну музику або дивитися авторське кіно.

Читайте також: Які знаки зодіаку розбагатіють в червні-2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання