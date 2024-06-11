Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли слова набудуть магічної сили

День, коли особливу – часом магічну – силу знаходять слова, тому дуже важливо обережно ставитись до того, що говориш.

Важливо пам'ятати, що все, що ми скажемо вголос, рано чи пізно стане реальністю, головне – згодом не пошкодувати про це. Втім, можливий і протилежний результат: добре побажання змінить на краще життя як того, кому воно адресоване, так і тому, від кого воно походить.

Овен

Не ігноруйте прохання про допомогу, від кого б вона не надійшла: вам така послуга не буде вартувати практично нічого, а от зробити добру справу — і паралельно заробити «плюсик» в карму — вдасться.

Телець

Зла не можна допускати не тільки в намірах чи словах, а й у думках, якщо, звичайно, ви не хочете отримати його згодом на власну адресу: негативні емоції краще «гасити» думками про приємне.

Близнята

Виявивши, що хтось із близьких вам людей – наприклад, найкраща подруга – перебуває у депресивному стані, приділіть їй час та увагу: самій їй з тим, що вона переживає, точно не впоратися.

Рак

Не залишайте проєкт, над яким зараз працюєте, навіть якщо здасться, що шансів на перемогу у вас немає – насправді це не так, але, покинувши роботу на пів дорозі, ви правди про перспективи не дізнаєтесь.

Лев

Успішними сьогодні виявляться будь-які справи — як професійні, так і побутові, тому кожному з вас потрібно вибирати саме той напрям, який має першорядне значення.

Діва

Даючи обіцянку, ви подумаєте, що зможете виконати її легко і просто, але згодом це слово може обернутися серйозними проблемами, тому саме сьогодні від нього краще відмовитися.

Терези

Сьогоднішній день, незважаючи на його будній статус, виявиться ідеальним для відпочинку та відновлення сил, тому бажано скористатися будь-якою можливістю відмовитись від роботи – наприклад, взяти відгул.

Скорпіон

Новий знайомий, який зненацька з'явиться у вашому житті, прийде не просто так, а з певною місією, тому дуже важливо зробити так, щоб ваші стосунки спочатку були доброзичливими.

Стрілець

Якщо у вас є професійна ідея, від реалізації якої ви відмовилися, саме час згадати про неї: якщо розпочати її реалізацію сьогодні, вона принесе успіх – зокрема й фінансовий.

Козоріг

Ошуканства треба уникати завжди, але цього дня – особливо. Обдуривши близьку людину, ви довго не зможете відновити стосунки з нею: чи не надто висока ціна за те, щоб приховати дрібний гріх.

Водолій

Наскільки б ви не образилися на когось з оточення – особливо близьких вам людей – не переходьте на особистості: небажано «гасити» багаття сварки «олією», а образу – образою.

Риби

Зіткнувшись із неприємністю – найімовірніше, професійною та й особиста не виключається – намагайтеся не влаштовувати скандал: вже завтра від прикрості не залишиться і сліду, а «осад» залишиться надовго.

Читайте також: