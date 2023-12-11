Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли буде багато негативу

День, коли максимально активізується негатив – причому не лише в зовнішньому середовищі, а й у душі людини.

І якщо з першим важко щось зробити – від нас воно не залежить, то з другою не лише можна, а і треба боротися. Щоправда, для цього доведеться продемонструвати свою волю, а це не кожному хочеться робити. Якщо у людини немає бажання свідомо й рішуче протистояти негативу, необхідно згадати про те, що береженого бог береже, а отже, важливо дотримуватися обережності. Бажано перебувати під захистом стін свого дому і якомога менше спілкуватися з людьми навколо, особливо – незнайомими.

Овен

Погане самопочуття, яке ви можете відчути цього дня, сигналізуватиме про те, що ви багато працюєте і вкрай мало відпочиваєте – спробуйте виправити ситуацію, що склалася.

Телець

Поганий настрій, який може накрити вас цього дня, не варто покращувати за допомогою міцних напоїв: таким чином вирішити проблему не вдасться – навпаки, вона ускладниться і поглибиться.

Близнята

Найкращі "ліки" від будь-яких ментальних проблем – робота: ви не лише відволічетеся від нав'язливих думок, а й непогано заробите, а цей фактор завжди тішить представників знака.

Рак

До складних професійних справ сьогодні братися не варто – успіху в них досягти однаково не вдасться, тому краще витратити час і сили на завершення проєктів, які вже давно перебувають у роботі.

Лев

Не варто брати на себе роль третейського судді в чужому конфлікті: найімовірніше, вам не вдасться розібратися в тому, звідки в нього ростуть ноги і, як результат, ви звинуватите не того, хто справді проштрафився.

Діва

Небажано відвідувати місця масового скупчення людей, навіть якщо йдеться про похід до театру: інфекція, яку ви можете підхопити, навряд чи потішить вас напередодні свят.

Терези

Не варто триматися за те, що вже віджило свій вік: незалежно від того, стосуватиметься це професійного чи особистого життя, треба з легкою душею відпустити ситуацію – натомість ви дуже скоро отримаєте заміну.

Скорпіон

Як на роботі, так і вдома не варто звалювати на себе всі можливі справи: їхня кількість обов'язково позначиться на якості, а отже, те, де ви наробили помилок, доведеться переробляти, подвоївши своє навантаження.

Стрілець

Навіть якщо люди у вашому оточенні поведуться сьогодні не найкращим чином, уподібнюватися їм і відповідати агресією на агресію не варто – вже завтра ви можете пошкодувати про свою неналежну поведінку.

Козоріг

Людину, чия адекватність викличе у вас сумнів, краще оминути стороною, інакше ви ризикуєте втрапити в неприємну ситуацію, вийти з якої виявиться набагато складніше, ніж увійти.

Водолій

Події сьогоднішнього дня представникам вашого знака необхідно сприймати з філософським спокоєм: уже завтра вони втратить свою актуальність, тож навіщо даремно витрачати нерви.

Риби

Представникам вашого знака важливо пам'ятати про те, що добре працює лише той, хто добре відпочиває: яким би завантаженим не був ваш графік, намагайтеся знайти час для того, щоб відновити сили.

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