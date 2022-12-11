Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще залишатися вдома

День, коли всі знаки – без винятку – можуть почуватися в безпеці лише у стінах власного дому.

Залишати його потрібно лише в разі крайньої необхідності, намагаючись водночас якомога менше спілкуватися з людьми навколо – особливо незнайомими. В жодному разі не можна встрявати в чужі конфлікти і вплутуватися в сумнівні авантюри, що обіцяють значний прибуток за незначні зусилля – фінал такої діяльності зі стовідсотковою гарантією виявиться плачевним.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 грудня для Овнів

Спілкуватися сьогодні бажано лише з тими людьми, яким ви довіряєте і від яких не очікуєте підступу, розмови з рештою потрібно максимально обмежити, якщо, звісно, ви не хочете бути втягнутими у скандал.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 грудня для Тельців

Незважаючи на початок тижня, день бажано присвятити тому, чим він зазвичай закінчується – прибиранню свого будинку та наведенню ладу в шафах і на робочому столі, де на цей час накопичилося багато зайвого.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 грудня для Близнят

День несприятливий для ділових переговорів, навіть якщо ви запланували їх заздалегідь: сьогодні вам навряд чи вдасться порозумітися з партнерами, а отже, ви піддасте ризику важливу угоду.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 грудня для Раків

Не поспішайте з прийняттям важливого рішення, навіть якщо здаватиметься, що час вас підтискає: сьогодні не найкращий час для визначення своєї подальшої долі – перенесіть цей відповідальний крок хоча б на завтра.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 грудня для Левів

Сьогодні необхідно позбавлятися речей, що несуть у собі негативну енергетику – насамперед це стосується подарунків, зроблених неприємними вам людьми: винесіть їх із дому на смітник без жодного жалю.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 грудня для Дів

День сприятливий для підбивання життєвих підсумків – насамперед моральної властивості: поміркуйте над тим, як складаються ваші стосунки з близькими людьми – можливо, вам до снаги зробити їх кращими.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 грудня для Терезів

Не варто сліпо дотримуватися порад, які можуть вам давати люди, що перебувають поруч: уважно вислухавши їх, запитайте себе, в чому полягає їхній інтерес – чому вони рекомендують вам вчинити так, а не інакше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 грудня для Скорпіонів

День сприятливий для того, щоб поставити крапки над "і" у стосунках із близькою людиною: викликавши її на відверту розмову, ви зможете зрозуміти, в чому причина розбіжностей, що виникли між вами останнім часом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 грудня для Стрільців

Конфлікти сьогодні виникатимуть повсюдно, а найкращий спосіб їх уникнути – відмовитися від зустрічей будь-якого – зокрема й особистого – характеру: однаково взаємне непорозуміння не дасть вам ні з ким поспілкуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 грудня для Козорогів

Знайомства, які можливі цього дня, не принесуть вам нічого, крім шкоди, тому відмовтеся від них, навіть якщо на перший погляд людина здасться вам привабливою – це оманливе враження.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 грудня для Водоліїв

Важливо дотримуватися почуття міри у всьому, але особливо – в питаннях харчування: надлишки в цьому сенсі можуть негативно позначитися на стані вашого здоров'я, а згодом – і на зовнішності.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 грудня для Риб

Небажано давати обіцянки, особливо якщо у вас є хоча б найменший сумнів у тому, що ви можете їх виконати: згодом необачність і легковажність можуть зіграти з вами злий жарт.

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