Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно пробачати образи

День, коли можна і потрібно пробачати образи, які нам – спеціально чи ненароком – завдають навколишні люди.
У цей час також небажано спілкуватися з незнайомцями, які на перший погляд можуть здатися дуже симпатичними людьми, але під час спілкування виявляться звичайними шахраями, які мають на меті заволодіти чужою власністю.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 грудня для Овнів
Не даючи волі емоціям, вдасться зберегти спокій і дізнатися, хто з оточення бажає вам добра, а хто використовує будь-яку можливість для того, щоб будь-що заподіяти зло.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 грудня для Тельців
Навіть якщо хтось із оточення вирішить спровокувати вас на безсторонні слова або різкі дії, важливо тримати себе в руках і не йти у цієї людини на поводі – нехай до неї повернеться бумеранг її зла.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 грудня для Близнят
Тривожні сни не матимуть над вами якоїсь влади, тому не варто звертати на них уваги: негатив, який вони принесуть, мине повз.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 грудня для Раків
До фінансових операцій — у вихідний день вони передусім торкнуться витрат під час шопінгу — необхідно поставитися з максимальною обережністю: пам'ятайте, не все, що трапиться на очі, необхідно купувати.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 грудня для Левів
Не варто ігнорувати зауваження, які можуть робити вам у цей день як близькі, так і зовсім незнайомі люди: їх слід уважно вислухати, але робити треба так, як вважаєте за потрібне.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 грудня для Дів
Найкращий спосіб позбутися негативної енергетики – зайнятися домашніми справами, але не будь-якими, а лише тими, які приносять вам задоволення: наприклад, приготувати своїм близьким щось смачне.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 грудня для Терезів
День сприятливий для перетворення хаосу на лад: настав час навести його у шафах – як для одягу, так і кухонних, а також розібрати "звалище" документів та рахунків, відокремивши потрібні від протермінованих.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 грудня для Скорпіонів
Не варто виплескувати свій негатив на навколишніх людей, навіть якщо вони, правду кажучи, на це заслужили: ви не зможете довести свою правоту, а енергію, необхідну для активного відпочинку, витратите.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 грудня для Стрільців
Цього дня бажано витратити на підготовку до робочого тижня, який стартує вже завтра: насамперед важливо накидати тези для своєї мови на планерці, з якою ви маєте намір виступити.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 грудня для Козорогів
Небажано користуватися транспортом – особливо особистим: якщо є така можливість, краще прогулятися пішки, якщо ж її немає, сідайте у громадський транспорт: як відомо, тихіше їдеш – далі будеш.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 грудня для Водоліїв
Виходячи з дому, не беріть із собою великі суми грошей і не надягайте, як заведено говорити в таких випадках, все найкраще одразу: велика можливість повернутися додому і без коштів, і без прикрас.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 грудня для Риб
Уникнути негативного впливу нинішньої місячної доби можна одним-єдиним способом: максимально обмежити спілкування з оточенням, яке може мати на вас несприятливий вплив.
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