Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно пробачати образи

Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно пробачати образи

День, коли можна і потрібно пробачати образи, які нам – спеціально чи ненароком – завдають навколишні люди.

У цей час також небажано спілкуватися з незнайомцями, які на перший погляд можуть здатися дуже симпатичними людьми, але під час спілкування виявляться звичайними шахраями, які мають на меті заволодіти чужою власністю.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 грудня для Овнів

Не даючи волі емоціям, вдасться зберегти спокій і дізнатися, хто з оточення бажає вам добра, а хто використовує будь-яку можливість для того, щоб будь-що заподіяти зло.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 грудня для Тельців

Навіть якщо хтось із оточення вирішить спровокувати вас на безсторонні слова або різкі дії, важливо тримати себе в руках і не йти у цієї людини на поводі – нехай до неї повернеться бумеранг її зла.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 грудня для Близнят

Тривожні сни не матимуть над вами якоїсь влади, тому не варто звертати на них уваги: негатив, який вони принесуть, мине повз.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 грудня для Раків

До фінансових операцій — у вихідний день вони передусім торкнуться витрат під час шопінгу — необхідно поставитися з максимальною обережністю: пам'ятайте, не все, що трапиться на очі, необхідно купувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 грудня для Левів

Не варто ігнорувати зауваження, які можуть робити вам у цей день як близькі, так і зовсім незнайомі люди: їх слід уважно вислухати, але робити треба так, як вважаєте за потрібне.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 грудня для Дів

Найкращий спосіб позбутися негативної енергетики – зайнятися домашніми справами, але не будь-якими, а лише тими, які приносять вам задоволення: наприклад, приготувати своїм близьким щось смачне.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 грудня для Терезів

День сприятливий для перетворення хаосу на лад: настав час навести його у шафах – як для одягу, так і кухонних, а також розібрати "звалище" документів та рахунків, відокремивши потрібні від протермінованих.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 грудня для Скорпіонів

Не варто виплескувати свій негатив на навколишніх людей, навіть якщо вони, правду кажучи, на це заслужили: ви не зможете довести свою правоту, а енергію, необхідну для активного відпочинку, витратите.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 грудня для Стрільців

Цього дня бажано витратити на підготовку до робочого тижня, який стартує вже завтра: насамперед важливо накидати тези для своєї мови на планерці, з якою ви маєте намір виступити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 грудня для Козорогів

Небажано користуватися транспортом – особливо особистим: якщо є така можливість, краще прогулятися пішки, якщо ж її немає, сідайте у громадський транспорт: як відомо, тихіше їдеш – далі будеш.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 грудня для Водоліїв

Виходячи з дому, не беріть із собою великі суми грошей і не надягайте, як заведено говорити в таких випадках, все найкраще одразу: велика можливість повернутися додому і без коштів, і без прикрас.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 грудня для Риб

Уникнути негативного впливу нинішньої місячної доби можна одним-єдиним способом: максимально обмежити спілкування з оточенням, яке може мати на вас несприятливий вплив.

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