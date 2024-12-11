Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку: день потужної творчої енергії

Сьогодні, на відміну від попередньої доби, активно діяти у всіх сферах життя та роботи не лише можна, а й потрібно.

Енергія доби настільки потужна і творча, що буде шкода витратити її на вирішення питань, що не мають особливої ​​ваги. Тому обирати для роботи потрібно лише перспективні проєкти, які принесуть солідні дивіденди, – професійні, кар'єрні, моральні, фінансові. У випадку, якщо якась справа просуватиметься з проковзуваннями, необхідно виявити завзятість і наполегливість, але в жодному разі не здаватися.

Овен

Над пропозицією здобути нову посаду чи – і зовсім! – змінити місце роботи необхідно добре подумати: зрештою, відмовитися ви завжди встигнете, а ось пошкодувати про втрачені можливості не хотілося б.

Телець

Схоже, настав час відверто поговорити з близькою людиною про труднощі, які виникли у взаєминах: сьогодні обидві сторони будуть готові вислухати одна одну і дійти довгоочікуваної згоди.

Близнята

Зверніть увагу на сон, який насниться вам цієї ночі: він міститиме в собі підказку щодо того, кому з людей із вашого оточення можна вірити, а від кого варто очікувати удару в спину.

Рак

Представникам вашого знака сьогодні необхідно показати характер, відповівши ударом на удар, – якщо цього не зробити, ризикуєте ще довго терпіти недружні випади хейтерів.

Лев

Необхідно стримувати емоції, які від самого ранку рвуться назовні, інакше ви – з властивим вам королівським розмахом – можете дати прочуханки своїм домашнім, чого вони вам не пробачать.

Діва

Чим менше ви сьогодні спілкуватиметеся з оточенням, тим краще – як для вас, так і для них: сказані одне одному грубі слова не вдасться забути тривалий час, а, можливо, цього взагалі не станеться ніколи.

Терези

Активні дії дня не повинні бути пов'язані з фізичними навантаженнями – вони вам сьогодні протипоказані, тож працювати треба, як казав Стів Джобс, не до дванадцятої години, а головою.

Скорпіон

Поганий настрій, який може стати вашим супутником на весь день, не привід ображати і зачіпати тих, хто перебуває поряд: настрій досить швидко покращиться, а стосунки відновляться нескоро.

Стрілець

Досягти захмарних вершин представникам вашого діяльного знака часто заважає відсутність організованості та дисципліни – допомогти опанувати ці якості характеру допоможе докладний план, складений на початку дня.

Козоріг

Яким би поганим не був ваш настрій, утримайтеся від чорного гумору – він навряд чи допоможе вам порозумітися з оточенням, швидше навпаки: зіпсує наявні добрі стосунки.

Водолій

Нинішній день — ідеальний час для вивчення оголошень з вакансіями: ніщо не відволікатиме вас від читання і ви, цілком можливо, знайдете оголошення, яке всерйоз вас зацікавить.

Риби

Незважаючи на зайнятість, намагайтеся знайти час для улюбленого заняття: воно не тільки дозволить вам відпочити та розслабитися, але й покращить настрій, який від самого ранку залишатиме бажати кращого.

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