Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку: день, коли потрібно робити добро

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку: день, коли потрібно робити добро

День, коли потрібно робити добро іншим – воно обов'язково повернеться сторицею, так що не варто на нього скупитися.

День, коли потрібно робити добро іншим – воно обов'язково повернеться сторицею, так що не варто на нього скупитися.

Спілкування з оточуючими людьми може виявитися не таким приємним, як нам хотілося б, але це не означає, що потрібно піддаватися на провокації та реагувати дзеркально – ні до чого доброго така реакція не призведе. Бажано ігнорувати недоброзичливі випади – так вдасться зберегти добрі стосунки з іншими та власне психічне здоров'я.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 квітня для Овнів

Допомога і – як наслідок – співчуття до інших легко може обернутися жалістю до себе, а це почуття деструктивне, воно навряд чи сприятиме успіхам – як у професійному, так і в особистому житті.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 квітня для Тельців

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно зважувати кожне своє слово: перебуваючи у стані роздратування, ви легко можете наговорити того, про що згодом сильно шкодуватимете.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 квітня для Близнюків

Ваша доброзичливість і товариськість сьогодні знадобляться вам як ніколи: люди, що оточують вас, будуть потребувати душевного тепла і уваги – не соромтеся їм його надати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 квітня для Раків

Ображаючись на близьких людей, які, на ваш суб'єктивний погляд, недостатньо вас люблять і цінують, пам'ятайте, що вони роблять для вас все, що можуть, а ось ви ставите до них підвищені вимоги.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 квітня

Вам дуже важко перед кимось вибачатися — ваша королівська гідність, як правило, перешкоджає цьому, але сьогодні визнання своєї провини виявиться єдиним способом помиритися з близькою людиною.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 квітня для Дів

Будь-яке зроблене сьогодні добра справа обов'язково – і незабаром – повернеться вам сторицею, тому допомагати іншим потрібно не лише заради інших, а й для самих себе.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 квітня для Терезів

Вам сьогодні бажано максимально відгородитися від навколишнього світу – скоротити спілкування, уникати місць масового скупчення людей: це дасть вам можливість уникнути неприємних конфліктів та сварок.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 квітня для Скорпіонів

Необхідно скористатися можливістю вивести на новий – ближчий – рівень стосунку з кимось із важливих для вас людей: з цього часу ви почнете краще розуміти одне одного.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 квітня для Стрільців

Зняти з душі тягар, який останнім часом отруює ваше існування, і отримати добру пораду, можна буде, поговоривши з людиною, якій ви довіряєте – наприклад, із близькою подругою.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 квітня для Козерогів

Впустити в свій будинок позитивну енергію і тим самим покращити своє життя можна буде, прибравши з нього все, що віджило своє і з колись потрібних речей перетворилося на мотлох — вам навіть дихати стане легше.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 квітня для Водоліїв

Постарайтеся сьогодні чимось порадувати близьких вам людей – рідних, друзів, співробітників: приділіть їм час, подаруйте хоча б невеликі сувеніри: їхня подяка не матиме меж.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 квітня

Важливо – хоча б на якийсь час – уповільнити біг і прислухатися до навколишнього світу і собі в ньому: це дозволить вам помітити, що весна вже вступила у свої права, а ви – з цілком об'єктивних причин – це мало не пропустили.

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