Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку: день, коли потрібно робити добро

День, коли потрібно робити добро іншим – воно обов'язково повернеться сторицею, так що не варто на нього скупитися.
День, коли потрібно робити добро іншим – воно обов'язково повернеться сторицею, так що не варто на нього скупитися.
Спілкування з оточуючими людьми може виявитися не таким приємним, як нам хотілося б, але це не означає, що потрібно піддаватися на провокації та реагувати дзеркально – ні до чого доброго така реакція не призведе. Бажано ігнорувати недоброзичливі випади – так вдасться зберегти добрі стосунки з іншими та власне психічне здоров'я.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 квітня для Овнів
Допомога і – як наслідок – співчуття до інших легко може обернутися жалістю до себе, а це почуття деструктивне, воно навряд чи сприятиме успіхам – як у професійному, так і в особистому житті.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 квітня для Тельців
Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно зважувати кожне своє слово: перебуваючи у стані роздратування, ви легко можете наговорити того, про що згодом сильно шкодуватимете.
Близнюки (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 квітня для Близнюків
Ваша доброзичливість і товариськість сьогодні знадобляться вам як ніколи: люди, що оточують вас, будуть потребувати душевного тепла і уваги – не соромтеся їм його надати.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 квітня для Раків
Ображаючись на близьких людей, які, на ваш суб'єктивний погляд, недостатньо вас люблять і цінують, пам'ятайте, що вони роблять для вас все, що можуть, а ось ви ставите до них підвищені вимоги.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 квітня
Вам дуже важко перед кимось вибачатися — ваша королівська гідність, як правило, перешкоджає цьому, але сьогодні визнання своєї провини виявиться єдиним способом помиритися з близькою людиною.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 квітня для Дів
Будь-яке зроблене сьогодні добра справа обов'язково – і незабаром – повернеться вам сторицею, тому допомагати іншим потрібно не лише заради інших, а й для самих себе.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 квітня для Терезів
Вам сьогодні бажано максимально відгородитися від навколишнього світу – скоротити спілкування, уникати місць масового скупчення людей: це дасть вам можливість уникнути неприємних конфліктів та сварок.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 квітня для Скорпіонів
Необхідно скористатися можливістю вивести на новий – ближчий – рівень стосунку з кимось із важливих для вас людей: з цього часу ви почнете краще розуміти одне одного.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 квітня для Стрільців
Зняти з душі тягар, який останнім часом отруює ваше існування, і отримати добру пораду, можна буде, поговоривши з людиною, якій ви довіряєте – наприклад, із близькою подругою.
Козеріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 квітня для Козерогів
Впустити в свій будинок позитивну енергію і тим самим покращити своє життя можна буде, прибравши з нього все, що віджило своє і з колись потрібних речей перетворилося на мотлох — вам навіть дихати стане легше.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 квітня для Водоліїв
Постарайтеся сьогодні чимось порадувати близьких вам людей – рідних, друзів, співробітників: приділіть їм час, подаруйте хоча б невеликі сувеніри: їхня подяка не матиме меж.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 квітня
Важливо – хоча б на якийсь час – уповільнити біг і прислухатися до навколишнього світу і собі в ньому: це дозволить вам помітити, що весна вже вступила у свої права, а ви – з цілком об'єктивних причин – це мало не пропустили.
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