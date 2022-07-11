Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно діяти активно

День, коли необхідно переходити від роздумів та розгойдування до активних дій – для них складуться сприятливі умови.

Можна розпочинати реалізацію нових – важливих – проектів: будучи розпочатими сьогодні, вони почнуть рухатися легко і без заминок. Можна проводити будь-які – навіть дуже складні – переговори та підписувати угоди щодо їх результатів. Незважаючи на це, необхідно стежити за настроєм: надмірний енергетичний потенціал може призвести до його перепадів – від ейфорії до відчаю та назад.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 липня для Овнів

Скористайтеся шансом презентувати свої професійні досягнення начальству – можливо, останнім часом воно не стежило за вашими діями та не в курсі перемог, яких вам удалося досягти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 липня для Тельців

Сьогодні вас може здолати нерішучість, яка – якщо, звичайно, їй дасться взяти над вами гору – не дасть зробити важливий і серйозний крок, постарайтеся не дати їй такого шансу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 липня для Близнят

Зірки закликають вас сприймати негативні випади оточення спокійно, а можливо, і радіти їм: вони означатимуть, що вам можна позаздрити, отже, ви процвітаєте.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 липня для Раків

Відчуття всесильності, яке відвідає вас цього дня, може зіграти з вами злий жарт: вирішивши, що вам будь-яке море по коліна, ви вирішите замахнутися на проєкт, який вам, на жаль, не по зубах, і програти.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 липня для Левів

Ваш девіз сьогодні – "Богу молися, а сам стережися": як у професійному, так і в особистому плані ви можете розраховувати на підтримку вищих сил, але й власні зусилля докласти доведеться.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 липня для Дів

Дослухайтеся до свого організму – він сигналізуватиме про те, чого вам не вистачає, тому якщо зрозумієте, що втомилися, відкладіть усі – навіть дуже важливі – справи та відпочиньте.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 липня для Терезів

День сприятливий для вирішення масштабних фінансових питань: втілюючи в життя нові ідеї та реанімуючи старі, можна буде дуже непогано заробити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 липня для Скорпіонів

Можна – і потрібно – укладати угоди, підписувати контракти, відкривати банківські рахунки, вкладати гроші у нові проекти: будь-які дії цього дня найближчим часом принесуть добрі дивіденди.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 липня для Стрільців

Оскільки, попри загальне доброзичливе ставлення, не можна виключати ймовірність конфліктів із оточенням, варто максимально скоротити спілкування з людьми – особливо незнайомими.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 липня для Козорогів

Незважаючи на бажання працювати без зупинки, перерви робити все ж таки необхідно – насмперед для того, щоб поспілкуватися з близькими людьми, які не так часто бачать вас останнім часом.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 липня для Водоліїв

Рекомендується налагоджувати стосунки з людьми, з якими ви перебуваєте в сварці: сьогодні ви знайдете слова, необхідні для того, щоб вони відтанули і охоче зробили крок вам назустріч.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 липня для Риб

Якщо у вас є привід для свята, можна влаштовувати вечірку для друзів, а ось від оформлення стосунків із коханою людиною – заручин чи укладення шлюбу – у цей день краще відмовитися.

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