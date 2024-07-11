Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно загадати бажання – воно здійсниться

День, коли сили не можна витрачати через дрібниці: згодом ми самі собі не пробачимо такого марнотратства.

Братися треба до справді важливих і трудомістких справ – енергії на них вистачить з надлишком, але й переоцінювати свої можливості не варто – хапатися за всі справи одразу небажано, важливо грамотно розставити пріоритети. Також у цей день можна загадати бажання – воно обов'язково здійсниться, тому формулювати його важливо максимально точно, тоді й отримати можна буде саме те, що потрібно.

Овен

Можливо, життя захоче перевірити представників вашого знака на здатність відчувати емпатію – намагайтеся витримати цей іспит, надавши допомогу людині, яка її потребуватиме.

Телець

За жодних обставин не можна бажати комусь зла: ваші слова можуть практично миттєво стати реальністю, але потім – також швидко – повернутися до вас бумерангом, що навряд чи вас потішить.

Близнята

Перш ніж щось сказати, добре подумайте і кілька разів ретельно зважте кожне слово, інакше можна буде ненавмисно образити когось із близьких людей без надії на примирення.

Рак

Властива вам тактика "крок уперед і два назад" цього дня нічого, крім шкоди, не принесе: почавши рухатися в певному – професійному чи особистому – напрямку, не відмовляйтеся від своєї мети та йдіть до кінця.

Лев

Досягти успіху зможуть лише ті, хто триматиме всі свої справи – як професійної чи побутової якості, так і особистої – під контролем; пустивши їх на самоплив, ризикуєте зазнати невдачі.

Діва

Використовуючи потужний потік енергії, який зійде на вас сьогодні, використовуйте його лише для творення – будь-яка руйнація негативно позначиться не тільки на навколишньому просторі, а й на вашому житті.

Терези

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся робити це з радістю й задоволенням – лише в такому разі вам вдасться досягти того рівня успіху, на який ви розраховували від початку.

Скорпіон

У тому, що доброзичливість здатна творити дива, ви зможете переконатися на власному досвіді: спробуйте продемонструвати її людині, яку не любите, і будете здивовані результатом експерименту.

Стрілець

Обережно ставтеся до порад, які у великій кількості сьогодні даватимуть вам люди навколо – зовсім не кожна з них може служити керівництвом до дії, радше навпаки.

Козоріг

День однаково вдалий для будь-яких фінансових операцій: можна укладати угоди, підписувати договори та просити начальство про підвищення зарплатні – воно відповість довгоочікуваною згодою.

Водолій

Сьогодні, як не дивно це прозвучить, дуже важливо не так бути, як здаватися: вдало презентувавши себе перед начальством, ви зможете отримати керівництво над проєктом, про який багато хто мріє.

Риби

По допомогу у вирішенні важливого професійного питання зверніться до старого знайомого, який має для цього достатні можливості – у використанні зв'язків нічого поганого немає.

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