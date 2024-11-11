Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна переслідувати корисливі мотиви

День благодійності та добрих справ, які не залишаться без винагороди.

Головне – не переслідувати корисливі мотиви, у такому разі благодіяння не будуть зараховані, навпаки – вони будуть вважатися бажанням обдурити вищі сили, виторгувавши у них преференції, на які людина свідомо не може розраховувати. Від роботи над важливими справами професійної якості цього дня краще відмовитись – успішного результату очікувати не доводиться.

Овен

Сьогодні хтось із близьких може звернутися до вас по допомогу, намагайтеся не відмовляти людині, яка дійсно її потребує, – вона відповість вам вдячністю.

Телець

Спалахи гніву, які можуть переслідувати вас протягом усього дня, зіпсують стосунки з близькими – і, можливо, любими – для вас людьми: напевно, варто тримати себе в руках і не йти на поводі у емоцій.

Близнята

Щоб отримати відповідь на запитання, що вас цікавить, треба його хоча б поставити, інакше нічого не вдасться: подумайте про те, хто може вас просвітити з цього приводу, і поговоріть – розмова внесе чіткість і розуміння в усе.

Рак

Як би не склалася ситуація, в жодному разі не можна допускати жалощів до себе: це почуття послабить вас і не дасть зробити того, що ви запланували, залишивши натомість почуття жалю про бездарно проведений час.

Лев

День – чи хоча б його частину – необхідно присвятити вирішенню питань. пов'язаних зі своєю сім'єю: самі рідні люди з ними точно не впораються, тому необхідно відкласти убік справи та прийти на допомогу.

Діва

Важливо пам'ятати, що кожен ділиться тим, чого в нього надміру: поставтеся до людей, які вас оточують, з добром і, за можливості, з любов'ю – покажіть їм, що позитиву у вашому житті – і у вас самих – більше ніж негативу.

Терези

Сварка, у яку ви ризикуєте бути втягнутими сьогодні, може призвести до непередбачуваних наслідків, тому дуже важливо стримувати запальність, яка – як на зло! — опанує вами в цей час.

Скорпіон

День сприятливий для боротьби з негативними ментальними настановами, які заважають представникам вашого знака досягати поставленої мети як у професійному, так і в особистому житті.

Стрілець

Непорозуміння, що виникло у взаєминах із близькою людиною – другом, коханим чи родичем, – не варто заганяти всередину: у ньому необхідно розібратися по гарячих слідах, щиро про все поговоривши.

Козоріг

Навіть якщо люди, що оточують вас, будуть дратувати вас своїми словами або вчинками намагайтеся виявити до них поблажливість – згадайте, що ви теж недосконалі і викликаєте негатив у відповідь.

Водолій

Не шкодуйте добрих слів для близьких людей – не дозволяйте їм сумніватися у вашому до них хорошому ставленні, оскільки невідомо, як далеко їх може завести образа, що виникла у зв'язку з цим почуттям.

Риби

На роботі потрібно відмовитися від вирішення важливих та серйозних професійних питань – їх однаково не вдасться довести до переможного кінця, тож краще зосередитись на дрібних рутинних справах.

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