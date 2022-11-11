Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна втрачати пильності

День є одним із найнебезпечніших у всьому місячному календарі, протягом якого не можна втрачати пильності.

Він здатен спричинити конфлікти, які можуть призвести до незворотніх наслідків, тому важливо уникати проблемних ситуацій та оминати гострі кути у спілкуванні з людьми навколо – як близькими, так і малознайомими. У протилежному разі можна не лише надовго посваритися з тими, хто дорогий, а й взагалі розлучитися з ними, чого, звісно ж, не хоче ніхто, але сперечатися з обставинами сьогодні люди не зможуть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 листопада для Овнів

Душевних переживань, які можуть псувати вам настрій від самого ранку, позбутися неможливо – їх необхідно просто перетерпіти, тим більше, що вже у другій половині дня вони підуть на спад.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 листопада для Тельців

Намагайтеся максимально стримуватися від прояву негативних емоцій: потрапивши в їхню "воронку", ви не зможете швидко вибратися з неї, і вам доведеться випити чашу негативу до дна.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 листопада для Близнят

Люди, які оточують вас, будуть налаштовані агресивно, що негативним чином впливатиме на вас навіть на енергетичному рівні, не кажучи вже про тісне спілкування, тож останнього бажано максимально уникати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 листопада для Раків

Для вас девіз нинішнього дня – "Мій дім – моя фортеця": що менше часу ви проведете на вулиці, то нижчою є ймовірність того, що ви зіткнетеся з неадекватною людиною.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 листопада для Левів

Вам сьогодні бажано прислухатися до слів класика, який застерігав від спілкування з незнайомцями: нові знайомства, на думку зірок, не принесуть нічого, крім неприємностей, тож відмовтеся від них.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 листопада для Дів

Не найкращий день для фінансових операцій будь-якої складності: якщо ви хочете, щоб грошовий потік, який до вас іде, не вичерпався, не варто не лише розплачуватися ним у магазинах, але й просто брати до рук.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 листопада для Терезів

У провокаційні моменти, коли вам здаватиметься, що ви не зможете утримати негатив, який рветься назовні, спробуйте використовувати відому вам заспокійливу практику – хоча б повільно порахуйте до десяти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 листопада для Скорпіонів

Щоб не підживлювати токсичних людей своєю енергією, намагайтеся оминати їх: так, якщо ви знаєте такий гріх за кимось із знайомих, відмовтеся від спілкування з ним під будь-яким приводом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 листопада для Стрільців

Вам необхідно бути обережними в тих випадках, небезпека яких існує завжди: не ходіть безлюдними місцями в темний час доби, не носіть із собою великі суми грошей і не надягайте дорогі прикраси.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 листопада для Козорогів

Не варто вірити на слово людям з вашого оточення – особливо тим із них, кого ви погано знаєте: велика ймовірність стати жертвою чергового шахрая, якому відомо багато способів відбирання чужих грошей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 листопада для Водоліїв

День може виявитися особливо небезпечним для чутливих представників знака: щоб не отримати неприємної душевної травми, необхідно максимально скоротити спілкування з тими, хто може її завдати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 листопада для Риб

Не варто поспішати із втіленням у життя своїх ідей, навіть якщо вони стосуються незначних перероблень в інтер'єрі власного будинку – так, почеплені сьогодні нові штори навряд чи порадують вас.

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