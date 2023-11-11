Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уникати зіткнень із близькими

День, коли від самого ранку атмосфера буде гнітючою, а настрій – не такий, як слід.

Потужна негативна енергетика в більшості випадків виявиться сильнішою за людину – не кожному з нас вдасться з нею впоратися. Велика ймовірність сварок та конфліктів, які можуть серйозно вплинути на будь-які – навіть найважливіші для людини – стосунки, тому бажано уникати прямих зіткнень із рідними, друзями та колегами. Ще краще – взагалі відмовитися від спілкування, якщо воно неминуче – потрібно зважувати кожне слово. Неприпустимі думки про помсту за образи – як справжні, так і уявні: до добра це доведе.

Овен

День – благо на календарі вихідний – зірки наполегливо рекомендують провести вдома: так ви зможете уникнути конфліктів, учасниками якого – через свій характер – неминуче станете за його стінами.

Телець

Купівлю або продаж чогось – особливо нерухомості – необхідно перенести на інший день, сьогодні ці процеси успішними не будуть, головне – не піддаватися на маніпуляції про те, що потрібна річ «піде».

Близнята

Здавалося б, вихідний день сприяє спілкуванню — як особистому, так і за допомогою месенджерів, але місячні енергії нинішньої доби вносять свої поправки: якщо ви не можете відмовитися від розмов, скоротіть їх.

Рак

День, коли не можна що-небудь укорочувати – це стосується як обрізування дерев у саду, так і стрижки у перукарні: такі маніпуляції у будь-якому разі стануть поганою прикметою та призведуть до негативних наслідків.

Лев

У конфліктних взаєминах між родичами або членами вашої сім'ї бажано вибрати золоту середину, не стаючи на один – чийсь бік, та сприяти їхньому примиренню.

Діва

Агресивно налаштованих людей, яких сьогодні у досить великій кількості можна буде зустріти на вулиці, необхідно оминати: зіткнення з ними може загрожувати серйозною небезпекою.

Терези

Незважаючи на властивий вам потяг до справедливості, кидатися на допомогу людині, яку – як вам здасться – незаслужено образили, все ж таки не варто: і їй не зумієте допомогти, і самі в результаті постраждаєте.

Скорпіон

Дратівливість, яку ви відчуєте від самого ранку, зумовлена втомою, тому велику частину часу – як і належить у вихідний – необхідно присвятити відпочинку, найкраще – на свіжому повітрі.

Стрілець

Не варто засуджувати інших, тоді – згідно з біблійною мудрістю – і вас не засуджуватимуть, що особливо важливо для тих представників знака, які, як кажуть у таких випадках, і самі не без гріха.

Козоріг

Астрологи вважають, що вам сьогодні необхідно бути особливо обережними, тому буде краще, якщо ви залишитеся вдома і, незважаючи на вихідний день, зосередитеся на своєму улюбленому занятті.

Водолій

Ризик збитків великий у всіх фінансових операціях, навіть якщо йдеться лише про купівлю продуктів у супермаркеті, тому намагайтеся обмежити витрати – купуйте тільки найнеобхідніше.

Риби

Активні рухи у всіх сферах життя та діяльності зірки не вітають, тому треба згадати, що на календарі вихідний, і присвятити час відпочинку – до того ж бажано максимально пасивному.

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