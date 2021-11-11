Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: день похмурих та тривожних думок

Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: день похмурих та тривожних думок

День, коли людину можуть опановувати похмурі та тривожні думки.

Їм у жодному разі не можна давати волі, оскільки вони – через сильну енергетику цієї місячної доби – можуть досить швидко матеріалізуватися. Тому меланхолію необхідно гнати від себе якнайдалі, зосереджуючись на приємних життєвих моментах, які – хоч і в невеликій кількості – зустрічатимуться сьогодні.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 листопада для Овнів

Не варто звертати уваги на сновидіння цього дня: за всієї похмурості та неприємності їхнього характеру вони аж ніяк не позначаться на вашому житті, тому, прокинувшись, треба викинути їх із голови.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 листопада для Тельців

Люди, що оточують вас – особливо недоброзичливо налаштовані – можуть провокувати вас на відповідну і, на жаль, неадекватну реакцію: намагайтеся не потрапити на їхню вудку – це всерйоз зіпсує вам настрій.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 листопада для Близнят

З внутрішньою напругою, яка може не давати вам спокою від самого ранку, необхідно боротися приємними заняттями: чому б вам, наприклад, не почитати новий роман улюбленого автора.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 листопада для Раків

Не варто брати на себе підвищені професійні зобов'язання – з об'єктивних причин, що абсолютно не залежать від вас, більшість планів зірветься, так що краще зробити менше, але якісніше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 листопада для Левів

Погана прикмета нинішнього дня — дивитись на себе в дзеркало: "контакт" з ним забере у вас добру половину енергії, необхідної для життя і роботи, якої вам сьогодні не бракуватиме.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 листопада для Дів

Відволіктися і розвіяти поганий настрій за вітром допоможе робота: завантаживши себе нею максимально — вище маківки, — вдасться так захопитися, що вечір настане непомітно і випарується депресія, що зароджується.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 листопада для Терезів

Не варто приймати близько до серця неприємні слова та косі погляди, які ви сьогодні ловитимете на собі: вже завтра люди, які дозволяють їх собі, про все забудуть, а ви витратите цінні нервові клітини.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 листопада для Скорпіонів

Необхідно максимально економно витрачати енергію, яка буде сьогодні відпущена вам природою: не варто витрачати її на перше завдання, в іншому разі її не вистачить на важливіші справи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 листопада для Стрільців

Яким би не був ваш сьогоднішній настрій, не дозволяйте собі ледарювати і ухилятися від щоденних обов'язків – вони допоможуть вам залишатися в тонусі навіть у такий неоднозначний день, як цей.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 листопада для Козорогів

День категорично не підходить для фінансових операцій: замість очікуваного прибутку вони, навпаки, можуть зазнати збитків, а це навряд чи входить до планів когось із представників знака.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 листопада для Водоліїв

Сьогодні небажано під час роботи вступати в розмови з тими, хто перебуває поряд: колегами, якщо ви працюєте в офісі, і домашніми, якщо перебуваєте на віддаленні – це сповільнить виконання важливих завдань.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 листопада для Риб

Проводячи роботу над помилками, необхідно робити важливі висновки, але при цьому уникати самокритики: вона негативно позначиться на впевненості в собі та своїх силах.

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