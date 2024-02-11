Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нас випробуватимуть нас міцність

День мінливої енергетики, яка нібито випробовуватиме нас міцність, то даючи сили, то забираючи їх.

Перша половина дня – не найкращий час для роботи над новими – особливо важливими – проєктами: щось обов'язково піде не так, і від хорошої ідеї, найімовірніше, доведеться відмовитися. Але якщо перенести розв'язання завдання на пообідній час, все складеться саме так, як треба.

Овен

Бажання відповісти злом на зло буде сьогодні велике як ніколи, але до добра воно вас не доведе, тому бажано відмовитися від симетричної реакції: самі потім подякуєте собі за стриманість.

Телець

Перш ніж критикувати іншу людину або робити зауваження, подумайте про те, що ви теж далеко не безгрішні, і саме такий — неприємний для себе — аргумент ви можете почути у відповідь.

Близнята

Вчинок, який ви можете зробити сьогодні, з великою ймовірністю виявиться необачним: можливо, варто ще раз подумати, перш ніж зробити такий – помилковий – крок.

Рак

Не варто ображатись на людину, яка навмисне захоче вас образити, але й спілкуватися з нею надалі небажано: зробіть висновок із того, що трапилося – виведіть її за коло свого спілкування.

Лев

До критики з боку когось із близьких вам людей потрібно поставитися з розумінням: вона не ставила собі за мету образити вас – навпаки, її слова продиктовані найдобрішими намірами – допомогти вам.

Діва

Сумних думок, які сьогодні можуть «ходити» за вами по п'ятах від самого ранку, легко позбутися, зайнявшись чимось не тільки приємним, а й тим, що дає швидкий результат, який потішить.

Терези

Від роботи, незважаючи на початок робочого тижня, краще відмовитись – інакше ви витратите багато часу та сил на заняття, яке так і не вдасться довести до переможного кінця.

Скорпіон

Для серйозних — і успішних — справ сьогодні не підходить, тому має сенс присвятити час, що звільнився, собі: заняття, яке принесе задоволення, кожен з вас може вибирати собі сам.

Стрілець

Сьогодні можна – і треба! — відправити в утиль усе, що заважає вам жити на повну силу, до того ж, стосується це не тільки предметів побуту, що захаращують будинок, а й стосунків, які давно припинили вас тішити.

Козоріг

Негативну енергію, яка буквально підштовхуватиме вас до сварок та конфліктів, потрібно направити в мирне русло – на роботу, яка, як відомо, є найулюбленішим їхнім заняттям.

Водолій

Від підписання важливих документів цього дня краще відмовитися: через допущену в тексті неточність або – що ще гірше – друкарські помилки те, під чим ви поставили свою візу, виявиться недійсним.

Риби

На роботі вам сьогодні робити нічого – у буквальному значенні цього слова, тому має сенс взяти відгул чи відпроситися та провести час у приємній атмосфері – наприклад, насолоджуючись прогулянкою у парку.

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