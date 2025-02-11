Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла можуть вставляти нам палиці в колеса

Не найпростіший місячний день, коли сили зла, що прокинулися і активізувалися, можуть вставляти нам палиці в колеса.

Найнебезпечніше, що може статися з нами в цей час, це схильність до чужого впливу: люди з оточення, маніпулюючи нами, будуть – зі зрозумілих причин – переслідувати власні, найчастіше корисливі, інтереси, і невідомо куди це може нас завести. Згодом про такі – необачні щодо себе – вчинки доведеться пошкодувати, але виправити ситуацію буде дуже складно, а в деяких випадках і неможливо.

Овен

День, коли не варто розмінюватися на дрібниці, до якої б сфери вашого життя вони не належали: успіх чекає лише на тих, хто замахнеться на грандіозний – можна навіть сказати, глобальний – проєкт.

Телець

Уникнути конфліктів, які сьогодні можуть спалахувати постійно, торкаючись не лише близьких, а й незнайомих вам людей, можна буде одним способом: необхідно виявляти миролюбність та доброзичливість.

Близнята

Гармонізувати внутрішній стан, який постійно «скочуватиметься» в негативний бік, можна буде поставивши на перше місце не себе, а тих, хто потребує допомоги, – передусім вашої.

Рак

Потрібно бути обережними з новими знайомствами – людина, яка увійде до ваого життя цього дня, виявиться неоднозначною, тому найкраще уникати нових знайомств та не спілкуватися з незнайомцями.

Лев

Важливі справи, особливо якщо вони мають стосунок до кар'єрного зростання та фінансового процвітання, сьогодні краще залишити осторонь, надто велика небезпека завалити їх, навіть до пуття не розпочавши.

Діва

Злом на зло не можна відповідати завжди, але сьогодні це може бути особливо небезпечно – в результаті можна так закрутити «спіраль» конфлікту, що вона зірветься і вдарить по всіх – як тих, хто має рацію, так і винних.

Терези

Чужі поради, навіть якщо вам даватимуть їх від щирого серця, навряд чи допоможуть вам вирішити важливе питання, так що краще дослухатися до свого внутрішнього голосу – він краще знає, як вчинити.

Скорпіон

До важливих справ – до того ж, не тільки професійної, а й побутової якості – не варто ставати самотужки: досягти бажаних результатів можна буде лише в колективі спеціально навчених людей.

Стрілець

Чим менше ви сьогодні говоритимете, тим краще: будь-яке зайве слово – особливо сказане зопалу, не подумавши, – згодом може бути використане проти вас, тому варто виявити обережність.

Козоріг

Можливо, ця думка здасться вам дивною., але інші люди – зокрема і близькі – мають право на власну думку, так що стримайте свій диктат і прийміть до уваги їхній погляд на речі.

Водолій

До вирішення будь-яких питань – і, насамперед, технічних – необхідно підходити з креативної точки зору, що для представників вашого знака особливої складності не становитиме, тому сміливо дійте.

Риби

Від спілкування, який би – офіційний чи неформальний – характер воно не мало, сьогодні треба відмовитися, однаково ви і ваші співрозмовники одне одного не почуєте, а отже, домовитися вам не вдасться.

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