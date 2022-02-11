Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку: день завершення справ

Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку: день завершення справ

День, коли "завислі" процеси, чи то робочі справи, чи то стосунки з людьми, повертаються до нас і вимагають завершення.

Сьогодні – несподівано для себе – можна зіткнутися із ситуацією, яка мала місце в минулому, а тепер повторюється з точністю до деталей. Не варто лякатися того, що вона знову втручається у ваше життя, головне спробувати "закрити старий гештальт".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 лютого для Овнів

Якщо вам здається, що на шляху до своєї професійної мети ви рухаєтеся надто повільно, проведіть роботу над помилками – на щастя, у вихідний є для цього час, і ви зрозумієте, що робите не так.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 лютого для Тельців

Від фінансових операцій будь-якої важливості краще відмовитися – занадто великий ризик, коли одна ненаписана через забудькуватість цифра стане причиною прикрої помилки та збитку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 лютого для Близнят

З'ясування стосунків із близькими та друзями краще перенести на інший день – велика ймовірність того, що в розмові спливе стара образа, яка усвоєю чергою призведе до нової сварки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 лютого для Раків

Зосередившись на минулому, ви втрачаєте чудові можливості, які дає вам сьогоднішній день, тому необхідно залишити колишні події в тому часі, коли вони сталися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 лютого для Левів

Спробуйте абстрагуватися і поглянути на себе з боку — звичайно, зробити це буде нелегко, але така "вправа" допоможе вам зрозуміти, у чому ви помиляєтеся, і як виправити лінію поведінки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 лютого для Дів

Звертайте увагу на знаки, які сьогодні посилатиме вам життя: у них містяться підказки, які обов'язково необхідно врахувати, складаючи плани на майбутнє.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 лютого для Терезів

Не варто докладати неймовірних зусиль для того, щоб переконати людей навколо вас у власній правоті: вам це все одно не вдасться, а час і сили будуть витрачені даремно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 лютого для Скорпіонів

Не давайте негативним спогадам затуляти від вас сьогодення, а тим паче майбутнє: нехай колишні події залишаються у минулому, не варто тягнути їх у сьогоднішній день.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 лютого для Стрільців

Ймовірна зустріч із коханою колись людиною – або її дзвінок – можуть настільки сильно вас схвилювати, що ви вирішите відновити стосунки з нею, але не варто поспішати і кидатися в них, як у вир з головою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 лютого для Козорогів

У роботі – навіть домашній, яка здається вам незначною, ви сьогодні навряд чи досягнете успіху, тому є сенс присвятити день, як і належить вихідному, відпочинкові – краще активному.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 лютого для Водоліїв

Зверніть увагу на своє хобі: найімовірніше, ви вже досягли в ньому такої досконалості, що цілком можете зробити його основною – бюджетоутворювальною – справою.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 лютого для Риб

Необхідно спуститися з неба на землю, інакше може статися так, що ви переплутаєте реальні події з вигаданими і, як наслідок, потрапите в неприємну ситуацію.

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