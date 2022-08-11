Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно мріяти та загадувати бажання

День передбачає відпочинок, який буде повноцінним лише в тому випадку, якщо людина його заслужила – тобто ударно попрацювала напередодні.

В іншому разі замість відновлення сил можна отримати застій енергії, який призведе до ще більшого ступеня втоми. Виправити ситуацію можна за допомогою медитації, мрій та складання планів на майбутнє, в яких має бути місце фантазіям – задумане цього дня обов'язково здійсниться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 серпня для Овнів

Можна миритися з тими, з ким у вас сварка: людина, на яку ви образилися або яка образилася на вас, сьогодні або легко визнає свою провину, або охоче прийме ваші вибачення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 серпня для Тельців

Не думайте, що розмова з самим собою — це щось із галузі психіатрії: іноді таке "спілкування" необхідно для того, щоб усвідомити свої помилки і зрозуміти, яким чином їх виправити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 серпня для Близнят

Найголовніше цього дня – не дратуватися через дрібниці: навіщо витрачати свої нервові клітини, які, як відомо, не відновлюються, на те, про що вже завтра ви можете і не згадати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 серпня для Раків

Найкраще заняття для цього дня – хобі, воно не тільки принесе задоволення, але й зарядить вас енергією, так що сміливо діставайте п'яльці, спиці або пензлі з фарбами та мольбертом та займайтеся творчістю.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 серпня для Левів

Ваше завдання – довести колегам та керівництву, що у будь-якій форс-мажорній ситуації на вас можна покластися, тому постарайтеся поводитися відповідним чином – виявите винахідливість та кмітливість.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 серпня для Дів

Прекрасний день для початку поїздки, причому зовсім неважливо, буде вона далекою або не дуже — головне, хоча б ненадовго змінити "картинку", що набридла, за вікном і забезпечити собі нові яскраві враження.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 серпня для Терезів

Поставивши перед собою мету, йдіть до неї, незважаючи на перешкоди, що виникають на шляху, і не відволікаючись на дрібниці, які раз у раз будуть "претендувати" на ваш час і увагу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 серпня для Скорпіонів

Небажано допускати не лише поганих справ чи слів, а й негативних думок – мине зовсім небагато часу, і все зло, яке може походити від вас, повернеться бумерангом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 серпня для Стрільців

День бажано провести на самоті – тільки так можна буде уникнути зіткнень із негативно налаштованими людьми та й самим вдасться нікого не спровокувати на агресію.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 серпня для Козорогів

Необхідно звертати увагу на нові ідеї, які можуть спасти на думку в цей день: при всій своїй фантастичності, що здається, вони виявляться досить перспективними, а заодно і вигідними.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 серпня для Водоліїв

Не варто ухвалювати важливе – життєве чи професійне – рішення, навіть якщо оточення вас до нього підштовхуватиме: свою помилку ви потім ні на кого звалити не зможете.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 серпня для Риб

Секрет успіху цього дня – дотримуватися міри у всьому: у роботі, стосунках з отоенням, фізичній активності та харчуванні – дієта чи піст сприятливо позначаться на стані здоров'я.

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