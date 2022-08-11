Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно мріяти та загадувати бажання

День передбачає відпочинок, який буде повноцінним лише в тому випадку, якщо людина його заслужила – тобто ударно попрацювала напередодні.
В іншому разі замість відновлення сил можна отримати застій енергії, який призведе до ще більшого ступеня втоми. Виправити ситуацію можна за допомогою медитації, мрій та складання планів на майбутнє, в яких має бути місце фантазіям – задумане цього дня обов'язково здійсниться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 серпня для Овнів
Можна миритися з тими, з ким у вас сварка: людина, на яку ви образилися або яка образилася на вас, сьогодні або легко визнає свою провину, або охоче прийме ваші вибачення.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 серпня для Тельців
Не думайте, що розмова з самим собою — це щось із галузі психіатрії: іноді таке "спілкування" необхідно для того, щоб усвідомити свої помилки і зрозуміти, яким чином їх виправити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 серпня для Близнят
Найголовніше цього дня – не дратуватися через дрібниці: навіщо витрачати свої нервові клітини, які, як відомо, не відновлюються, на те, про що вже завтра ви можете і не згадати.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 серпня для Раків
Найкраще заняття для цього дня – хобі, воно не тільки принесе задоволення, але й зарядить вас енергією, так що сміливо діставайте п'яльці, спиці або пензлі з фарбами та мольбертом та займайтеся творчістю.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 серпня для Левів
Ваше завдання – довести колегам та керівництву, що у будь-якій форс-мажорній ситуації на вас можна покластися, тому постарайтеся поводитися відповідним чином – виявите винахідливість та кмітливість.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 серпня для Дів
Прекрасний день для початку поїздки, причому зовсім неважливо, буде вона далекою або не дуже — головне, хоча б ненадовго змінити "картинку", що набридла, за вікном і забезпечити собі нові яскраві враження.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 серпня для Терезів
Поставивши перед собою мету, йдіть до неї, незважаючи на перешкоди, що виникають на шляху, і не відволікаючись на дрібниці, які раз у раз будуть "претендувати" на ваш час і увагу.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 серпня для Скорпіонів
Небажано допускати не лише поганих справ чи слів, а й негативних думок – мине зовсім небагато часу, і все зло, яке може походити від вас, повернеться бумерангом.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 серпня для Стрільців
День бажано провести на самоті – тільки так можна буде уникнути зіткнень із негативно налаштованими людьми та й самим вдасться нікого не спровокувати на агресію.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 серпня для Козорогів
Необхідно звертати увагу на нові ідеї, які можуть спасти на думку в цей день: при всій своїй фантастичності, що здається, вони виявляться досить перспективними, а заодно і вигідними.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 серпня для Водоліїв
Не варто ухвалювати важливе – життєве чи професійне – рішення, навіть якщо оточення вас до нього підштовхуватиме: свою помилку ви потім ні на кого звалити не зможете.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 серпня для Риб
Секрет успіху цього дня – дотримуватися міри у всьому: у роботі, стосунках з отоенням, фізичній активності та харчуванні – дієта чи піст сприятливо позначаться на стані здоров'я.
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