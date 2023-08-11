Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зайнятися домом та особистим життям

Нинішній день – на думку астрологів – призначений для активних дій, зазвичай у професійному плані.

Але оскільки на календарі вихідний, йтиметься, найімовірніше, про події в особистому житті, в якому можна вживати рішучих кроків: освідчуватися в коханні, робити пропозиції руки й серця або відповідати на них згодою, з'їжджатися для спільного проживання. Тим, у кого всі питання у цій сфері вирішені, бажано зайнятися власною оселею – її прибиранням і покращенням.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 серпня для Овнів

Будь-який проєкт, роботу над яким ви розпочнете цього дня, буквально приречений на успіх: можна братися навіть до складного ремонту – його вдасться завершити швидко і без марного витрачання нервових клітин.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 серпня для Тельців

Вдалий у фінансовому розумінні день, коли вам можуть зробити цінний подарунок або повернути старий борг – головне, не витрачати отримані гроші одразу, а зберегти їх для важливого придбання.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 серпня для Близнят

Вирішувати питання в особистому житті рекомендується лише тим представникам знака, які впевнені – як у собі, так і в тому кроці, який вони збираються зробити, решті краще нічого не робити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 серпня для Раків

Представникам вашого знака краще відмовитися від активних дій, навіть якщо вони стосуватимуться побутових або господарських клопотів: великий ризик що-небудь розбити або зламати, тож не варто метушитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 серпня для Левів

Енергія, що б'є через край, може підштовхувати вас до хаотичних, а тому безглуздих дій: визначтеся з їхньою черговістю, не хапайтеся одразу за все – нічого не встигнете.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 серпня для Дів

До своєї мети – навіть якщо йтиметься про господарські клопоти – треба рухатися, не зупиняючись, інакше замість ідеально прибраної квартири ви отримаєте безладдя, в центрі якого красуватимуться відро і швабра.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 серпня для Терезів

Можна – і треба! – завершувати розпочаті раніше справи, сьогодні для цього не знадобляться особливі зусилля, все складеться ніби само собою, а також планувати своє майбутнє – як професійне, так і особисте.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 серпня для Скорпіонів

Не варто вступати в суперечку з кимось зі свого оточення, навіть якщо вам здасться, що інакше опонента не переконати, бо результат, найімовірніше, виявиться протилежним тому, на який ви розраховуєте.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 серпня для Стрільців

Складаючи плани на майбутнє, намагайтеся врахувати всі нюанси – будь-яка дрібниця згодом може стати перешкодою на шляху до досягнення цілей, тому варто заздалегідь убезпечити себе від цього.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 серпня для Козорогів

Розпочинати нові справи – наприклад, в'язання чергового шедевра на зиму – можна лише після того, як будуть закінчені всі "недов'язи" – до речі, це стосується будь-яких інших сфер діяльності.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 серпня для Водоліїв

Зверніть увагу на сон, який насниться вам цієї ночі: він може містити підказку щодо того, що робити, і – головне – чого не варто робити в життєвій ситуації, що склалася.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 серпня для Риб

Будь-якою справою сьогодні потрібно займатися в компанії: навіть прибирання квартири – не кажучи вже про більш серйозні проєкти – мине швидше й веселіше, якщо залучити до нього всю родину.

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