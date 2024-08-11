Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: день темної енергетики

День, який користується у астрологів репутацією важкого – такого, що несе у світ темну енергетику.

Кожен з нас може відчути бажання сказати – або зробити – щось погане, що своєю чергою може загрожувати різними неприємностями. На поверхню з темних куточків підсвідомості виходить негатив, який – різною мірою – притаманний усім людям. Проте вважається, що протистояти таким енергіям Місяця можна, головне – опанувати себе і не дозволяти нервам "розгулятися". Також дуже важливо звести спілкування зі своїм оточенням до мінімуму, обмежившись лише тими, комунікації з якими не уникнути.

Овен

Сприятливий час для очищення організму на всіх рівнях – як фізичному, так і ментальному: звільнити від шлаків тіло допоможе детокс-дієта, піст або лікувальне голодування, а душу – вірші та класична музика.

Телець

Негатив, який накопичився в душі, бажано скерувати на неживі предмети – наприклад, тарілки або подушки, а ось своїх близьких треба поберегти – сварка з ними може затягнутися надовго.

Близнята

Тривога, яку ви відчуєте від самого ранку, буде зумовлена впливом Місяця, тому не варто сприймати її за передчуття серйозних неприємностей – уже завтра вона розсіється, як дим.

Рак

Активна діяльність не дасть очікуваного результату, тому небажано планувати на сьогодні велику кількість справ, краще, незважаючи на початок тижня, дозволити собі трохи відпочити.

Лев

Не варто реагувати на зауваження малознайомих – або зовсім незнайомих – вам людей, які вони можуть висловити без прохання з вашого боку: їхня думка – їхня проблема, яка не має до вас жодного стосунку.

Діва

Спілкування з неприємними вам людьми варто уникати – сьогодні воно не лише викличе у вас негативні емоції, а й забере багато енергії, що не дасть здійснити заплановані на цей день справи.

Терези

Не варто намагатися відновити справедливість, втручаючись у чужі конфлікти: насправді все виявиться не таким однозначним, як здасться вам на перший погляд, і ви опинитеся в незручному становищі.

Скорпіон

Промах у роботі може призвести до того, що ви легкодухо захочете кинути нинішній проєкт: не варто поспішати – вже завтра вплив Місяць зміниться і ви пошкодуєте про своє поспішне рішення.

Стрілець

Ускладнювати життя сьогодні може дратівливість, яку ви відчуєте від самого ранку: навряд чи вам вдасться повністю зосередитися на виконуваних завданнях, якщо ви почнете відволікатися на емоції.

Козоріг

Не варто чекати на неприємності, які, на щастя, існують лише у вашій уяві, тому налаштовуйтеся на позитив – гарний настрій ще нікому не завадив.

Водолій

Будь-яка сварка – навіть та, яка може здатися незначною – може не найкращим чином позначитися на взаєминах з оточенням, тому є сенс максимально стримувати емоції, що вирують.

Риби

По пораду сьогодні є сенс звертатися лише до близьких вам людей – сторонні, навіть керуючись добрими намірами, не зможуть перейнятися вашими обставинами та правильно оцінити їх.

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