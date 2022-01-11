Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли процес важливіший від результату

Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли процес важливіший від результату

День, коли будь-який процес набагато важливіший від результату, тому необхідно концентруватися саме на ньому.

Можна ставати до реалізації важливих проєктів, вирушати у відрядження та подорожі. А от фінансових операцій, особливо якщо йдеться про великі суми, і торгівлі краще відмовитися – замість прибутку легко можна буде отримати збиток. Небажано також кидати розпочаті раніше справи – повернутися до них не вдасться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 січня для Овнів

Ваш організм давно потребує очищення – до того ж як на фізичному, так і на моральному рівні, тому бажано вжити відповідних заходів: відвідати SPA-салон, а потім театр чи художню галерею.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 січня для Тельців

З'ясовувати стосунки з близькими людьми необхідно, не підвищуючи тони, інакше ні про що домовитися з ними не вдасться: образа – а саме її в результаті вдасться отримати – поганий посередник у переговорах.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 січня для Близнят

Зробивши помилку, у жодному разі не заперечуйте свою провину — навпаки, її необхідно визнати і зробити висновки з того, що сталося: не варто соромитися — кожна людина має право на покаяння.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 січня для Раків

Не варто складати сьогодні грандіозні – наполеонівські – плани: з великої кількості справ, розрахованих на цей час, найімовірніше, не вдасться зробити нічого.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 січня для Левів

Не варто звертати уваги на претензії, які можуть висловити незнайомі люди – наприклад, касир у супермаркеті, вони не мають жодного стосунку особисто до вас, це є свідченням їхніх особистих проблем.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 січня для Дів

Не варто брати участь у роботі над новими проєктами – вони не увінчаються успіхом, а щоб начальство не робило зауважень, можна повернутись до справ, які певний час тому були відкладені на потім.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 січня для Терезів

Зірки закликають отримувати задоволення від робочого процесу, не думаючи водночас про кінцевий результат: нижче за свій професійний рівень ви – навіть за великого бажання – опуститися не зможете.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 січня для Скорпіонів

Аналіз своєї професійної діяльності дозволить виявити скоєні помилки та усунути їх, доки вони не вплинули на кінцевий результат – необхідно скористатися цим шансом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 січня для Стрільців

Ставитися до інших необхідно так, як ви хотіли б, щоб вони ставилися до вас: бумеранг прилетить досить швидко, тому у ваших інтересах подбати про те, щоб він був добрим.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 січня для Козорогів

День, коли ресурси організму — як моральні, так і фізичні — необхідно витрачати бережливо, не марнуючи, тому не варто накидатися на роботу, як голодний на їжу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 січня для Водоліїв

Головне сьогодні – не сумніватися у своїх силах та здібностях: низька самооцінка, на жаль, ще нікому не допомагала досягти потрібного результату, тож дуже важливо вірити у свої сили та не помічати перешкод.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 січня для Риб

Небажано зайвий раз траплятися на очі начальству – воно може згадати, що ви досі не виконали поставлене вам завдання і лаяти, а заразом і відняти гроші і від того невеликої зарплати.

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