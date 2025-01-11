Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно приготуватися до дежавю-ситуацій

День, коли потрібно приготуватися до появи в житті ситуацій, що викликають відчуття дежавю, або людей, яких ми давно не бачили.

Мета "гостей з минулого" — дати можливість остаточно поставити крапки над "і", завершивши те, що свого часу з якоїсь причини зависло і тепер не дає спокою. За нову справу варто братися лише в тому разі, якщо її можна закінчити протягом дня – більш тривалі проєкти краще відкласти на якийсь час.

Овен

День – і тут його статус вихідного нам на допомогу – сприятливий для аналізу поточних справ: якщо вони просуваються надто повільно, можливо, є сенс подумати над тим, як змінити тактику та стратегію.

Телець

День категорично несприятливий для великих фінансових операцій – занадто великий ризик припуститися прикрої помилки, яка, попри очікування, замість прибутку завдасть збитків.

Близнята

Не варто спілкуватися з людьми, з якими вас у минулому пов'язували не найкращі стосунки: несподівано в пам'яті може випливти давня образа, яка – замість очікуваного примирення – призведе до нової сварки.

Рак

День несприятливий для того, щоб витати у хмарах, мріючи про нездійсненне: необхідно спуститися на землю, інакше не вдасться зосередитись на питаннях, які необхідно вирішити саме сьогодні.

Лев

Поганий настрій, який може накрити цього дня, не вирок – з ним можна боротися можливими у вихідний способами: гуляти на свіжому повітрі, зустрічатися з друзями та родичами, ходити до театру.

Діва

Зірки рекомендують звертати увагу на події цього дня – по-справжньому пророчі, вони передбачать, що чекає на вас найближчим часом – і ви встигнете підготуватися до приємних змін.

Терези

Найгірше, що можна сьогодні зробити, це почати переконувати інших людей у правильності своєї точки зору: вони однаково залишаться зі своєю думкою, а ви лише даремно витратите час та сили.

Скорпіон

До неприємних спогадів, які можуть переслідувати вас цього дня, необхідно поставитися з розумінням: замість того, щоб відмахуватися від них, подумайте про те, що за їхнього посередництва хоче сказати підсвідомість.

Стрілець

Сьогодні ви, можливо, отримаєте відповідь на питання, яке турбує вас уже багато років: з'ясується, що в непорядному вчинку ви підозрювали зовсім не ту людину — краще дізнатися про це пізніше, ніж ніколи.

Козоріг

Зірки радять вам ухвалювати тільки ті рішення, над якими ви давно – і марно – роздумуєте: раптове осяяння, найівмовірніше, підкаже оманливі докази і стане причиною помилки.

Водолій

Зверніть увагу на своє хобі, яким ви досі займалися без особливого ентузіазму: цілком можливо, що саме зараз у нього з'являться непогані перспективи, зокрема й фінансові.

Риби

Спогади, які — з великою ймовірністю — можуть затягнути вас у свій вир, особливої шкоди не завдадуть, але від подій цього дня — насмперед, сімейних — відвернуть.

Читайте також: