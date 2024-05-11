Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна поспішати

День, коли категорично не можна нікуди поспішати: будь-який вчинок – і особливо рішення – здійснені поспіхом, виявляться помилковими.

Перш ніж щось сказати або зробити, потрібно добре подумати про те, до яких наслідків це може призвести, і тільки потім робити рішучий крок, інакше дуже швидко доведеться пошкодувати про власну необачність.

Овен

Секрет успіху в будь-якій справі – відсутність будь-яких сумнівів у правильності своїх дій: варто виникнути бодай одній підозрі в тому, що щось піде не так, як треба, і все зупиниться.

Телець

Категорично не можна сваритися з оточенням – особливо з близькими людьми: конфлікт, який виник у цей день, має всі шанси на те, щоб виявитися затяжним, а в деяких випадках і безнадійним.

Близнята

Сон, що наснився напередодні, з великою ймовірністю виявиться пророчим – він покаже, як найближчим часом розвиватимуться події в особистому житті, і чи можливі в ньому приємні сюрпризи.

Рак

Слід виявити максимальну обережність у фінансових питаннях: особливо не рекомендується робити великі закупи – наприклад, купувати побутову техніку: вона швидко вийде з ладу.

Лев

Недобрі побажання, які ви вирішите висловити на адресу когось із оточуючих, досягнуть мети, але закон бумерангу ще ніхто не скасовував, тому краще утриматися і не відповідати образою на образу.

Діва

За допомогою – якщо, звичайно, виникне така необхідність – найкраще звернутися до близьких людей: вони зроблять усе, що потрібно, і навіть більше, а згодом ні в чому вас не дорікнуть.

Терези

Хороший день для відвідування перукарні – разом із відрізаним під час стрижки волоссям піде накопичений за останній час негатив: на душі стане легше, а настрій покращиться.

Скорпіон

Людина з минулого, яка несподівано з'явилася у вашому житті, нагадає приємні моменти з минулого і, водночас, дасть змогу із задоволенням провести сьогоднішній день і принесе надії на майбутнє.

Стрілець

День з повним правом можна назвати «батьківським» – його рекомендується провести у колі своєї родини – з коханою людиною, дітьми та – особливо! – літніми родичами, які потребують вашої уваги.

Козоріг

Дрібні неприємності, можливі в цей час, не варто сприймати близько до серця – вони аж ніяк не вплинуть ні на господарські чи побутові турботи, ні на гармонію в особистому житті.

Водолій

Будь-які сумніви не матимуть під собою хоч скільки-небудь вагомих підстав, тому за першої їх появи слід негайно і рішуче гнати їх геть – навіщо вам занижена самооцінка.

Риби

Гарний час для того, щоб налагодити стосунки з рідними або близькими людьми, зіпсовані внаслідок прикрої сварки якийсь час тому – настав час розрулювати ситуацію, що виникла.

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