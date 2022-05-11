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Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли зустріч із минулим зніме вантаж із душі

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Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли зустріч із минулим зніме вантаж із душі

Фото: Credits

Зустріч із минулим, яка ймовірна цього дня, допомагає людині позбутися вантажу минулих років, який тисне на плечі важким тягарем.

Особливо сказане вище стосуватиметься взаємин із близькими – чи не дуже – людьми, застиглими у стані статус-кво. Схоже, настав час повернути до життя «справи давно минулих днів» і розставити крапки над «і», щоб або продовжити стосунки з конкретною людиною, або назавжди завершити їх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 березня для Овнів

Мабуть, чи не єдиний у місячному календарі день, коли не гріх забути про оточення, а подумати про себе – приділити увагу своєму душевному, а заразом і фізичному стану.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 березня для Тельців

Зробивши висновки із зроблених у минулому помилок, вдасться їх уникнути в майбутньому – головне, бути чесними із собою, інакше досягти поставленої мети не вдасться.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 березня для Близнят

Протягом дня вас часто переслідуватиме відчуття дежа-вю, коли події, місця, в яких ви здається, і зустрінуті вами люди, будуть здаватися незнайомими: не лякайтеся – це лише вплив Місяця.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 березня для Раків

Не варто заглиблюватися у спогади, навіть якщо вони будуть дуже приємними: таким чином ви ризикуєте загубитися у часі та підійти до подій сьогоднішнього дня з мірками вчорашнього.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 березня для Левів

Події сьогоднішнього дня дозволять вам начебто поглянути на себе збоку, а заразом дізнатися, що думає про вас оточення — цілком можливо, що думки деяких з них виявляться для вас відкриттям.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 березня для Дів

Розуміння того, як правильно вибудовувати подальші стосунки з близькою людиною, які довгий час не вибудовувалися у вашій свідомості, прийде до вас начебто само собою – точніше, прийде від зірок.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 березня для Терезів

Не варто відстоювати свою правоту будь-що — навпаки, намагайтеся якщо не прийняти, то хоча б зрозуміти чужу точку зору — можливо, ви будете не настільки категоричні, як раніше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 березня для Скорпіонів

Навіть не намагайтеся довести комусь свою правоту: по-перше, вам це все одно не вдасться, а по-друге, залиште іншій людині право на власний погляд – всі не можуть думати однаково.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 березня для Стрільців

Хочете досягти успіху цього дня – дійте активно та зберігайте темп, який взяли на старті: якщо уповільнити рух хоча б ненадовго, робота може загальмуватись серйозно та надовго.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 березня для Козорогів

Серед ідей, які сьогодні будуть спадати вам на думку, трапляться по-справжньому варті – намагайтеся їх якось зафіксувати, щоб не забути – найкраще записати для пам'яті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 березня для Водоліїв

Можливо, обставини цього дня вимагатимуть від вас швидкого – можна сказати, блискавичного – рішення: незважаючи на нестачу часу, намагайтеся все добре обміркувати, щоб не помилитися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 березня для Риб

Бажання зайнятися якимось видом творчості вдало збігатиметься з енергіями дня, які всіляко вітатимуть креатив: навіть скромне хобі дасть можливість створити справжній витвір мистецтва.

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