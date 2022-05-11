Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли зустріч із минулим зніме вантаж із душі

Зустріч із минулим, яка ймовірна цього дня, допомагає людині позбутися вантажу минулих років, який тисне на плечі важким тягарем.
Особливо сказане вище стосуватиметься взаємин із близькими – чи не дуже – людьми, застиглими у стані статус-кво. Схоже, настав час повернути до життя «справи давно минулих днів» і розставити крапки над «і», щоб або продовжити стосунки з конкретною людиною, або назавжди завершити їх.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 12 березня для Овнів
Мабуть, чи не єдиний у місячному календарі день, коли не гріх забути про оточення, а подумати про себе – приділити увагу своєму душевному, а заразом і фізичному стану.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 12 березня для Тельців
Зробивши висновки із зроблених у минулому помилок, вдасться їх уникнути в майбутньому – головне, бути чесними із собою, інакше досягти поставленої мети не вдасться.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 12 березня для Близнят
Протягом дня вас часто переслідуватиме відчуття дежа-вю, коли події, місця, в яких ви здається, і зустрінуті вами люди, будуть здаватися незнайомими: не лякайтеся – це лише вплив Місяця.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 12 березня для Раків
Не варто заглиблюватися у спогади, навіть якщо вони будуть дуже приємними: таким чином ви ризикуєте загубитися у часі та підійти до подій сьогоднішнього дня з мірками вчорашнього.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 12 березня для Левів
Події сьогоднішнього дня дозволять вам начебто поглянути на себе збоку, а заразом дізнатися, що думає про вас оточення — цілком можливо, що думки деяких з них виявляться для вас відкриттям.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 12 березня для Дів
Розуміння того, як правильно вибудовувати подальші стосунки з близькою людиною, які довгий час не вибудовувалися у вашій свідомості, прийде до вас начебто само собою – точніше, прийде від зірок.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 12 березня для Терезів
Не варто відстоювати свою правоту будь-що — навпаки, намагайтеся якщо не прийняти, то хоча б зрозуміти чужу точку зору — можливо, ви будете не настільки категоричні, як раніше.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 12 березня для Скорпіонів
Навіть не намагайтеся довести комусь свою правоту: по-перше, вам це все одно не вдасться, а по-друге, залиште іншій людині право на власний погляд – всі не можуть думати однаково.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 12 березня для Стрільців
Хочете досягти успіху цього дня – дійте активно та зберігайте темп, який взяли на старті: якщо уповільнити рух хоча б ненадовго, робота може загальмуватись серйозно та надовго.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 12 березня для Козорогів
Серед ідей, які сьогодні будуть спадати вам на думку, трапляться по-справжньому варті – намагайтеся їх якось зафіксувати, щоб не забути – найкраще записати для пам'яті.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 12 березня для Водоліїв
Можливо, обставини цього дня вимагатимуть від вас швидкого – можна сказати, блискавичного – рішення: незважаючи на нестачу часу, намагайтеся все добре обміркувати, щоб не помилитися.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 12 березня для Риб
Бажання зайнятися якимось видом творчості вдало збігатиметься з енергіями дня, які всіляко вітатимуть креатив: навіть скромне хобі дасть можливість створити справжній витвір мистецтва.
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