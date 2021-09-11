Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли особливої сили набувають слова

Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли особливої сили набувають слова

День, коли особливої сили набувають слова, тому потрібно максимально уважно ставитися до того, що говориш.

Все, що буде сказано сьогодні, тим чи тим чином відіб'ється на житті як самої людини, так і тих, хто її оточує, тому необхідно говорити тільки хороше — тоді воно в найближчий час чарівним чином матеріалізується в життя.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 12 вересня для Овнів

Зірки не рекомендують вам витрачати час на порожні розмови і суперечки: з огляду на містичні енергії дня, таким чином можна — замість дійсно важливих моментів — залучити в життя дрібноту.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 12 вересня для Тельців

Свої емоції необхідно тримати під контролем завжди, але цього дня — особливо: велика ймовірність того, що — під впливом хвилини — можна наговорити навколишнім того, про що згодом доведеться пошкодувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 12 вересня для Близнят

Проти вас може зіграти не тільки погане слово, але і зла думка, тому сьогодні важливо обережно поводитися і з тим, і з тим: небажано негативно програмувати своє власне життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 12 вересня для Раків

День сприятливий для того, щоб почати своє життя з чистого аркуша — закреслити все, що вас засмучує, і почати писати свою історію начисто, з урахуванням всіх скоєних раніше помилок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 12 вересня для Левів

Вірогідні провокації з боку недоброзичливо налаштованих проти вас людей: важливо тримати себе в руках і не реагувати на їхни випади — так їхня злостивість, не досягнувши мети, обернеться проти них самих.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 12 вересня для Дів

За першої ж вдалої можливості необхідно поговорити з начальством про підвищення заробітної плати — сьогодні воно, як ніколи, буде налаштоване не тільки вислухати вас, а й дослухатися до ваших доводів.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 12 вересня для Терезів

День сприятливий для будь-яких професійних справ — можна братися навіть за ті проєкти, які ви — через їхню підвищену складність і трудомісткість — досі відкладали.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 12 вересня для Скорпіонів

Намагайтеся цього дня висловлювати на адресу оточення тільки добрі побажання, навіть якщо вони, на ваш погляд, цього не гідні — так буде краще не тільки тим, кому вони адресовані, але і вам самим.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 12 вересня для Стрільців

Не варто лукавити з собою і давати обіцянки, які ви свідомо не зможете виконати, навіть якщо вас будуть до того змушувати: ризикуєте заробити репутацію ненадійної людини.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 12 вересня для Козорогів

Ваш девіз на сьогоднішній день — «більше справи, менше слів»: слова необхідно замінити діями, які будуть більш успішними, ніж порожній — вербальний — струс повітря.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 12 вересня для Водоліїв

Хороший день для ходіння кабінетами високого начальства — його господарі будуть налаштовані стосовно вас на рідкість доброзичливо, тому поставлять візу під необхідним документом.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 12 вересня для Риб

Дар красномовства, який відкриється у вас цього дня, дозволять переконати в своїй правоті будь-якого — навіть найбільш впертого і незговірливого — опонента, особливо це торкнеться бесід з начальством.

Читайте також: Венера в Скорпіоні 11 вересня — 7 жовтня 2021: що на нас чекає в цей час

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання