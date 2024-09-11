Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно приділити увагу близьким людям

День, коли – хоч би як ми були зайняті, необхідно приділити хоча б частинку своєї уваги близьким людям – передусім сім'ї.

Насамперед, таке спілкування потрібно не так нашим близьким, хоча вони звичайно ж, його потребують, скільки нам самим: душевне тепло, а разом з ним і цінну — без жартів — пораду, ми можемо отримати тільки від рідних і любих людей — необхідно скористатися такою можливістю.

Овен

До вирішення фінансових питань необхідно підходити з обережністю: припущена в цей час помилка, навіть будучи незначною, може вплинути на ваше матеріальне становище.

Телець

День, коли не тільки можна, а й потрібно повернути прихильність людини, з якою ви посварилися останнім часом: намагайтеся пояснити їй, що ви не хотіли її образити, – просто перестаралися з аргументами.

Близнята

День, коли потрібно не тільки заготовляти, а й пити чаї та настоянки з лікувальних трав: вони набудуть особливої сили і зможуть як позбавити вас від уже наявних захворювань, так і запобігти їм.

Рак

Не варто випитувати в іншої людини відомості, які вам дуже важливо в неї дізнатися — вона нічого вам не скаже з почуття суперечності: вдайте, що вам це абсолютно нецікаво, і вона сама все розбалакає.

Лев

День сприятливий для будь-яких починань, тому якщо у вас у планах давно значиться проєкт, до роботи над яким ви ніяк не наважувалися стати, кращого часу вам не знайти — не пропустіть щасливий шанс.

Діва

Не можна розповідати малознайомим людям про суто особисті моменти свого життя: невідомо, як вони розпорядяться набутими знаннями – можливо, розкажуть всім про те, що ви хотіли б зберегти в таємниці.

Терези

Зірки радять вам звернути увагу на людину, яка нещодавно з'явилася у вашому оточенні: нинішні – дружні та ненав'язливі – стосунки з часом можуть перерости у щось серйозніше.

Скорпіон

День, коли злійснювати добрі справи особливо важливо: вони принесуть не тільки подяку від тих, для кого представники вашого знака їх зроблять, але й моральне задоволення, що для вас не менш важливо.

Стрілець

Незважаючи на будній день, бажано присвятити хоча б деяку його частину улюбленому заняттю: приємні емоції, які воно принесе, не тільки покращать настрій, а й поповнять запас фізичних та моральних сил.

Козоріг

Складуться сприятливі умови для серйозної розмови з близькою людиною: розбіжності, які виникли останнім часом, легко вирішаться, якщо ви дасте одне одному можливість висловитися.

Водолій

Допомогти вам розв'язати важливе – найімовірніше, професійне – питання допоможе малознайома людина: незважаючи на те, що ви майже не спілкуєтеся, вона виявиться володарем необхідної інформації – дослухайтеся до неї.

Риби

Нинішній день — або хоча б вечір — зірки закликають вас присвятити коханій людині: влаштувавши романтичну вечерю або хоча б просто прогулянку парком, ви зможете почути зізнання, на яке давно чекаєте.

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